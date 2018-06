Die Delegierten des Schweizerischen Drogistenverbandes haben den Zürcher SVP-Nationalrat Jürg Stahl zum neuen Präsidenten ihres Verbandes gewählt. Der 50-jährige Drogist tritt sein Amt am 1. Juli an, wie der Verband am Freitag mitteilte.

Jürg Stahl absolvierte nach seiner Berufslehre als Drogist die Höhere Fachschule für Drogisten in Neuenburg. Im Anschluss daran durchlief er an der Hochschule St. Gallen das Nachdiplomstudium «HSG KMU». Von 1996 bis 2004 war er Inhaber der «Drogerie Jürg Stahl» in Winterthur. (sda)