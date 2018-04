«Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band» heisst das achte Studioalbum der legendären Beatles. Das Theater Rigiblick ehrt das Album der britischen Rockband am Wochenende vom 5. und 6. Mai im Theater 11 in Oerlikon mit einer Hommage.

Ein Tribut für die Beatles am Wochenende vom 5. und 6. Mai im Theater 11 in Oerlikon. «Zueriost» verlost 2x2 Tickets für die Show am Sonntag, 6. Mai. Hier geht's zur Verlosung.

Mit dabei ist auch die in Winterthur wohnhafte Irene Abrigo. Die Musikerin ist seit langem ein grosser Beatles-Fan und wird das Orchester bei diesem Auftritt in Mai auf der Violine begleiten.

Was verbindet Sie mit den Beatles?

Irene Abrigo: Als ich 1988 auf die Welt kam, waren die Beatles bereits populär. Meine Eltern waren riesige Fans. Mein Vater spielte eine Weile sogar Gitarre in einer Coverband. Ich begann mit vier Jahren Violine zu spielen, allerdings mit einem sehr klassischen Musikrepertoire. Ich erinnere mich aber, dass mir meine Eltern eine Beatles-CD schenkten, auf der die Lieder der Band klassisch interpretiert wurden. Das war der Zeitpunkt, als ich ihre Musik entdeckte. Ich liebte sie und kannte alle Songs in und auswendig. Manchmal hörte ich mir die CD im Auto an und spielte auf meiner Violine mit.

The Beatles mit Lucy in the Sky with Diamonds. (Video: Youtube)

Welcher Beatles-Song ist Ihr liebster und wehsalb?

Das ist schwierig zu sagen, denn jeder Song ist ein Meisterwerk, geschrieben von genialen Musikern. Auf dem Album Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band gehören «Lucy in the Sky with diamonds» und «Being for the Benefit of Mr Kite!» zu meinen Favoriten.

Was macht den bevorstehenden Auftritt in Zürich für Sie besonders?

Die Show ist mit so vielen Anekdoten, Details und Informationen angereichert, die ich selbst so noch nicht kannte. Ausserdem freue ich mich auf meine Orchesterkollegen, die Band, die Sänger und die ganze Crew. Da Ganze lebt von einer so fantastische Atmosphäre und viel positiver Energie.