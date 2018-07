«Während die Presse überwiegend von einem Bienensterben ausgeht, gibt es Imkerkreise, die eine Imkerschwemme und eine zu hohe Bienendichte sehen und interessierte Neuimker am Liebsten abwehren oder vergrätzen würden. Doch haben wir heute tatsächlich viel mehr Imker als vor Jahren und Jahrzehnten?» Mit diesen Worten beginnt ein Schreiben, das Andreas Brellochs, Präsident des Bienenzüchtervereins Bezirk Winterthur, online veröffentlicht hat. Doch worum geht es?

Laut neusten Erhebungen von Experten sei die Bienendichte in der Schweiz heute zu hoch. Dementsprechend würde es weniger Imker benötigen. Diese Meinung teilen auch viele Berufskollegen von Andreas Brellochs. Der Veltemer findet dies irritierend: «Laut Statistiken ist die Zahl der Bienenvölker und Imker seit der Nachkriegszeit geschrumpft.»

Weniger Imker und Bienenvölker

Andreas Brellochs konkretisiert dies mit Zahlen: «1946 hat es in der Schweiz 339 000 Bienenvölker und 39 000 Imker gegeben. Die Bienendichte hat 8,2 Völker pro Quadratkilometer betragen. 2003 sind 192 320 Bienenvölker und 19 325 Imker verzeichnet worden, so die letzte Erhebung der Eidgenössischen Viehzählung. Wie soll es also eine zu hohe Bienendichte geben? Die Landesfläche kann sich ja nicht so sehr verkleinert haben.»

Brellochs fügt hinzu, eine Studie der britischen Universität Reading aus dem Jahr 2014 zeige, dass der Bestäubungsbedarf wächst. «Es müssen also mehr Bienen her – und Imker!»

Eine unterschwellige Sorge

Auf die Frage, ob nicht die Verstädterung der Grund für eine höhere Bienendichte bei fast einer Halbierung der Bienenvölker seit 1946 sein könnte, sagt Brellochs: «Die Städte sind gute Milieus für die Bienen. In Schrebergärten und auf den Balkonen finden die Bienen eine hohe Diversität der Flora vor.» Schlecht seien für die gelb-schwarzen Nutztiere vor allem Monokulturen. Denn diese Pflanzen würden in grosser Anzahl zur gleichen Jahreszeit blühen. Den Rest des Jahres müssten die Bienen woanders Nektar suchen.

«Es bedarf Nachwuchs, damit keine Katastrophe eintritt.» Andreas Brellochs, Imker

Brellochs vermutet, die Zahlen seien das Resultat unterschiedlicher Erhebungs- oder Berechnungsverfahren. Die scheinbar hohe Bienendichte führe aber dazu, dass immer mehr Imker sich für Zurückhaltung bei der Ausbildung von Nachwuchs aussprechen. Ihr Motiv? Für Brellochs spricht hier der Bauch, die unterschwellige Sorge, es könnten zu viele Imker um den scheinbar knappen Raum konkurrieren.

Wer die Situation objektiv beurteile, sehe jedoch, dass viele Imker in die Jahre gekommen seien und irgendwann ihr Hobby aus Altersgründen aufgeben werden. «Es bedarf deshalb Nachwuchs, damit der kommende Generationenwechsel gelingt und keine Katastrophe eintritt.»

«Der Imhoof-Effekt»

Brellochs räumt ein, es gebe einen weiteren, berechtigten Grund für die Abwehrhaltung der etablierten Imker gegen neueinsteigende Bienenzüchter. 2012 drehte der Winterthurer Regisseur Markus Imhoof den Dokumentarfilm «More than Honey – Bitterer Honig» über das weltweite Bienensterben.

In Folge wurden die Imkervereine überrannt, die Kurse ausgebucht. Dies verlangte den Bienenzüchtern viel Energie ab, aber kaum einer der neugierigen Kursbesucher zeigte langfristiges Interesse und wurde Honigproduzent.

Brellochs schreibt in seinem auf der Website des Bienenzüchtervereins Winterthur veröffentlichten Artikel: «Die aktuelle Imkergeneration [...] sollte [...] von egoistischen Reflexen Abstand nehmen und gezielt nachfolgende Generationen von Imkern fördern und heranbilden.»

Viele überlebten Winter

Laut dem Dachverband der schweizerischen Bienenzüchtervereine «apisuisse» haben den Winter 2017 verhältnismässig viele Bienenvölker überlebt. Zu Verlusten komme es meist wegen der parasitären Varroamilbe oder weil es Probleme mit der Königin gebe. Im Winter 2017 hätten die Völkerverluste 13,8 Prozent betragen. Im langjährigen Vergleich liege dieser Wert im tieferen Bereich und stelle den Imkern ein gutes Zeugnis im Umgang mit ihren Bienenvölkern aus. Zusätzlich seien 9,4 Prozent der Bienenvölker im Frühjahr zu schwach gewesen, um sich zu einem bestäubungsaktiven Wirtschaftsvolk zu entwickeln.