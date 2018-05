Der erste FCW-Trainer hiess Paul Heubi. Genauer gesagt agierte er als Spielertrainer beim FC Excelsior Winterthur, der 1896 gegründet wurde – Heubi war eines von 14 Gründungsmitgliedern des Vereins, aus dem später der FCW entstand. Im Archiv des Vereins lassen sich von 1896 bis heute für 106 Saisons Trainernamen finden.

Sagenhafte 71 sind es an der Zahl, was bedeutet, dass FCW-Trainer im Schnitt nur eineinhalb Jahre im Amt bleiben. Wären immer Typen vom Schlag eines Arsène Wenger (22 Jahre bei Arsenal) verpflichtet worden, hätten fünf Trainer gereicht. Wer auch immer für den ins Tessin zurückkehrenden aktuellen Trainer Livio Bordoli nachrücken wird (wir berichteten) – eine Mietwohnung in Winterthur dürfte reichen, Gedanken bezüglich Hauskauf in der Umgebung scheinen nicht angebracht.

Bordoli wird es nicht einmal auf ein halbes Jahr auf der Schützenwiese schaffen. Vor ihm waren Umberto Romano und Sven Christ je knapp ein Jahr Chef, jeweils von Winter bis Winter. Davor brachte es Jürgen Seeberger auf knapp eineinhalb Jahre, quasi den durchschnittlichen Wert. Egal, wer an der Seitenlinie stand – die sportlichen Ziele wurden verfehlt.

Erfolge mit Hüssy und Sommer

Im letzten halben Jahrhundert blieb nur eine Handvoll Trainer länger als zwei Saisons beim FC Winterthur. Der ehemalige Präsident Hannes W. Keller hielt Matthias Walther (2004 bis 2009) und Boro Kuzmanovic (2009 bis 2014) je fünf Jahre die Treue, Adi Noventa (1980 bis 1984, bis heute die letzte Zeit des FCW in der NLA) brachte es auf vier Spielzeiten.

Die Phase mit dem kleinsten Trainerverschleiss gilt gleichzeitig als die erfolgreichste der moderneren Klubgeschichte. Unter René Hüssy (1963 bis 1970) gelang vor 50 Jahren mit Star Timo Konietzka der Aufstieg in die NLA und der Vorstoss in den Cupfinal (1:2 gegen Lugano). Von 1970 bis 1975 erreichte der FCW unter Willy Sommer zweimal den Ligacup-Final und belegte 1974 den vierten Platz in der NLA.

Erfolge und Amtszeiten, die in den letzten Jahren auch von klingenden Namen wie René Weiler, Urs Schönenberger, Peter Knäbel, Martin Rueda, Carlos Bernegger, Martin Andermatt, Gabet Chapuisat oder Wolfgang Frank nie mehr erreicht wurden. Vielleicht ist das die Schuld Paul Heubis, der vom April 1896 bis Oktober 1897 exakt eineinhalb Jahre im Amt war und die Messlatte tief ansetzte.