Mit dem Wegzug der Stadtpolizei an einen neuen Standort werde in der oberen Winterthurer Altstadt viel Raum für neue Nutzungen frei, heisst es in einer Mitteilung des Komitees vom Freitag. Das Komitee fordert nun mit einer Initiative, dass dieses Areal in städtischem Eigentum bleibt.

Weiter soll das Areal einer Trägerschaft im Baurecht abgegeben werden, die garantiert, dass mindestens die Hälfte der Wohnungen nach dem Prinzip der Kostenmiete vermietet wird.

«Wohnungen im hohen Preissegment»

Das Komitee will so verhindern, dass am Obertor Luxuswohnungen gebaut werden. Der Winterthurer Stadtrat hatte im vergangenen Herbst angekündigt, mehr «Wohnungen im hohen Preissegment» zu fördern.

Die Winterthurer Stadtpolizei wird ab 2023 das neue Polizeigebäude beziehen. Damit werden die Liegenschaften am Obertor sowie an der Badgasse für eine neue Nutzung frei. Die Stadt Winterthur führt für diese Liegenschaften eine Machbarkeitsstudie für die Klärung der weiteren Nutzung durch.