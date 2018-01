Mit orkanartigen Böen zog Sturmtief Burglind an diesem Mittwochvormittag über die Schweiz. Im Flachland gab es gemäss SRF Meteo Windspitzen mit bis zu 120 km/h. Den bisherigen Rekordwert stellte der Pilatus mit einer Windgeschwindigkeit von 195 Stundenkilometern auf.

Auf den #Gipfeln geht nun die Post ab. 195 km/h auf dem #Pilatus. Das ist für den Pilatus ein neuer Rekord seit Messbeginn 1981. (bisher 168 km/h, 5.1.2012).#Burglind ^gf pic.twitter.com/zznyVkiO9G — SRF Meteo (@srfmeteo) 3. Januar 2018

SRF-Meteorologe gibt Entwarnung

Auch in Winterthur peitschte der Wind durch die Strassen, begleitet von heftigen Regenschauern. Dabei riss er alles mit, was nicht niet- und nagelfest ist. In Bahnhofsnähe kippten Informationstafeln, Roller und Velos um. Auch diverse Äste lagen auf der Strasse.

Heftige Windböen und Niederschläge auf dem Bahnhofplatz (Handy-Video: Michael Hotz):

Der SRF-Meteorologe Felix Blumer gibt aber Entwarnung. «In Winterthur ist das Gröbste vorbei», sagt er auf Anfrage. Momentan werden im Raum Winterthur Temperaturen zwischen fünf und sechs Grad Celsius gemessen. Der Wind erreiche derzeit noch bis zu 60 Stundenkilometern.

Haben Sie Fotos oder ein Video von Sturmschäden gemacht? Dann schicken Sie diese uns an redaktion@stadinews.ch.

Doch schon morgen Donnerstag, 4. Januar, soll der Wind wieder stärker werden. «Wir erwarten am Nachmittag und Abend Böen zwischen 80 und 90 Stundenkilometern, begleitet von viel Regen», so Felix Blumer.

Umgefallene Bäume und Bauabschrankungen

Die Stadtpolizei Winterthur rät zur Vorsicht: Der Wald und freistehende Bäume sollen gemieden werden. «Momentan mehren sich bei uns in Winterthur die Meldungen über umgefallene Bäume und Bauabschrankungen», twitterte sie.

Momentan mehren sich bei uns in #Winterthur die Meldungen über umgefallene Bäume und Bauabschrankungen. Bitte seid vorsichtig draussen und meidet Wald und freistehende Bäume. Weitere Tipps: https://t.co/tYRJL6PimQ #Burglind ^wi — Stapo Winterthur (@StapoWinterthur) 3. Januar 2018

Mehr über die Sturmschäden in der Region Winterthur folgen in Kürze.