Grosse Turnhallen sind in Winterthur nicht vorhanden und die zwei kleinen zu stark belegt», so Nicole Meyer. (Foto: PD/ Monika Payer)

Der Rollsport wird immer beliebter. Das spürt auch der Rollsportclub Winterthur, der von Nicole und Christian Meyer geleitet wird. In den letzten fünf Jahren ist die Mitgliederzahl von 13 auf 56 angestiegen. Präsidentin und Trainerin Nicole Meyer freut sich über diese Entwicklung: «Die argentinische Fernsehserie ‹Soy Luna›, in der die Hauptfigur Rollsport betreibt, hat zu diesem Trend beigetragen. Immer mehr Teenager wollen auch so fahren können und haben Spass an diesem Sport gefunden.»

Schwierigkeiten für Trainingseinheiten

Der Familienverein bietet an drei Tagen die Woche Trainings an, wo Kinder und Jugendliche im Alter von 3 bis 21 Jahren für die nächsten Wettkämpfe Kür und Pflichtteil einstudieren. Oft finden die Übungseinheiten in grösseren Turnhallen in Seuzach, Bülach, Konstanz sowie Lichtensteig (SG) statt. Das sei zwar nicht unbedingt in der Nähe, aber gemäss Nicole Meyer bedauerlicherweise nötig. «Wir wollen eigentlich mehr Trainieren, aber dafür brauchen wir viel Platz und einen harten Bodenbelag. Grosse Turnhallen sind in Winterthur nicht vorhanden und die zwei kleinen zu stark belegt.»

Der Verein sei unentwegt auf der Suche nach möglichen Alternativen und habe auch schon mit der Idee gespielt, alte Fabrikhallen zu nutzen. «Das sind bisher aber nur Visionen», sagt Rollsporttrainerin Nicole Meyer. Die Stadt Winterthur habe man auf dieses Problem angesprochen, allerdings mit ernüchterndem Erfolg. «Bis jetzt hiess es immer, dass wir selber nach Lösungen suchen müssen. Ich zweifle deshalb daran, dass sich die Stadt um Anliegen von kleinen Vereinen kümmert.»

Ohne Erfolge geht es nicht

Dass die jungen Sportler im Rollsportclub Winterthur nicht so intensiv und häufig wie andere trainieren können spüre man teils bei den Fortgeschrittenen an Wettkämpfen. Nicht so bei der jungen Läuferin Alina Erb. Sie strebt derzeit eine Qualifikation für die Europameisterschaft an. Verbissen auf Medaillen oder Podestplätze sei man aber nicht. «Der Spass sowie der gute Zusammenhalt im Team und mit den Eltern stehen bei uns im Vordergrund.» Ganz ohne Erfolge gehe es aber trotzdem nicht. «Sonst geht die Lust am Sport verloren.»