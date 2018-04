In diesem Workshop haben auch Kinder, Jugendliche und Erwachsene ihre Ideen umsetzen können. So entstand etwa ein Roboter und ein Hase,.. (Foto: Tina Schöni)

Ursula Bienz ist seit 2001 Leiterin des Figurentheaters Winterthur. In der offenen Werkstatt arbeitet sie an neuen Figuren und Objekten. (Foto: Tina Schöni)

Bei ihrer Schaffung sind keine Grenzen gesetzt. Gern werden sie aus Holz, Latex, Papier, Karton oder Stoff hergestellt. Selbstständig bewegen können sie sich nicht, trotzdem sind sie die Stars auf der Bühne. Die bunten Figuren, Puppen und Marionetten spielen im Figurentheater Winterthur von Ursula Bienz die Hauptrollen. Seit Jahren begeistern sie Jung und Alt.

Seit Kindesalter fasziniert

Die Winterthurerin hat schon in ihrer Kindheit Gefallen am Figurenspiel gefunden. Eine bestimmte Lieblingsfigur hatte sie nicht. «Ich habe mit allem gespielt, was mir in die Finger geriet.» Zum Teil gar damals schon vor Publikum. «Zuhause in der Stube gab es Kaspertheater, die auch für die Nachbarskinder aufgeführt wurden», erinnert sie sich. Die selbst gebastelten Eintrittskarten habe sie jeweils mit der Nähmaschine perforiert.

Was spielerisch begann, hat Ursula Bienz später zu ihrem Beruf gemacht. Seit 2001 leitet die gelernte Kindergärtnerin das Figurentheater Winterthur – früher Marionettentheater im Waaghaus genannt. Dort finden Gastspiele statt und es werden eigene Inszenierungen für Kinder und Erwachsene gezeigt.

Eine Figur zum Leben erwecken

Immer wieder arbeitet Ursula Bienz in der Werkstatt an neuen Figuren und Objekten. Für das Spiel selbst sei deren Aussehen nicht unbedingt ausschlaggebend, betont sie. «Es kommt vor allem darauf an, wie eine Figur animiert und mit Leben gefüllt wird.»

«Mit einfachen Gegenständen kann man die schönsten Geschichten erzählen.» Ursula Bienz, Leiterin des Figurentheaters Winterthur

Die Theaterleiterin nimmt daraufhin einen Messbecher vom Regal, klebt ihm zwei schwarze Punkte auf und verpasst dem Küchenutensil damit ein Gesicht. Sie erklärt: «Schon mit den einfachen Gegenständen kann man die schönsten Geschichten erzählen.»

In Workshops selbst kreativ sein

Ihre Begeisterung am Figurenspiel will sie in der sogenannten «offenen Werkstatt» an Kinder, Jugendliche und Erwachsene weitergeben (siehe Box). Seit Anfang Jahr hat sie sechs davon durchgeführt. «Es wird sehr geschätzt. Die Teilnehmer können kreativ sein und erhalten Tipps, um ihre Ideen umzusetzen.» Am 17. April wird der nächste und letzte Anlass dieser Saison stattfinden. Neue Kurse werden ab September folgen. Wer Lust hat, kann auf Anfrage auch im Sommer bereits an eigenen Figuren werkeln.