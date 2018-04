«Herr der Ringe durchlebe ich bereits zum zweiten Mal», erzählt die 17-jährige Selina Wittwer. Die junge Auszubildende verbringt ihre Mittagspause gerade lesend im Stadtpark. «Am Mittag habe ich eben Zeit. Zum Essen brauche ich ja keine Stunde.»

Der KV-Lehrling ist ein absoluter Fantasy-Fan. «Tolkien ist definitiv mein Lieblingsautor.» Sie habe sich schon durch viele seiner Bücher gewälzt, noch ausstehend auf der Liste sei «Das Silmarillion». «Es kommt auch mal vor, dass ich einen Krimi lese. Aber wirklich sehr selten.»

Lesen sei für sie eine Flucht aus dem Alltag. Dann fühle sie sich am freisten. «In meinem Beruf schaue ich so oft in den Computer, da ist ein echtes Buch eine angenehme Abwechslung.»

Selbst besitze Selina Wittwer zwar keinen E-Reader, aber blöd finde sie die Erfindung nicht. «Sie sind sicher praktisch. Aber mir geht es darum, nicht immer von elektronischen Geräten umgeben zu sein. Und nicht ständig in einen Bildschirm zu schauen.»