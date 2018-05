Als einziger Schweizer gab Michel Truog aus Neftenbach zusammen mit drei weiteren Finalisten im DSDS-Finale am Samstag alles. Auch wenn es für den Sieg nicht gereicht hat, zeigt sich der 26-jährige im Gespräch mit dem Stadi gut gelaunt und nimmt viel positive Erfahrungen aus der ereignisreichen DSDS-Zeit mit.

Trotz viel Lob durch die Jury hat es am Samstag nicht für den ersten Platz gereicht. Wie fühlen Sie sich?

Michel Truog: Ich bin super zufrieden mit dem Resultat und meinem Auftritt. Mein Song «Und sie rennt» kam sehr gut an. Natürlich wäre der erste Platz schön gewesen, aber ich bin keineswegs enttäuscht und gönne meiner Kollegin Marie Wegener den Sieg von Herzen. Sie hat es verdient. Ich hoffe, dass man von ihr in Zukunft einiges hören wird und natürlich auch von mir.

Die fünf Wochen DSDS scheinen sehr intensiv gewesen zu sein. Für die Recalls sind Sie gar nach Südafrika gereist. Wie haben Sie das mit Ihrem Privatleben vereinbart?

Ich hatte kaum Zeit für meine Freundin und meine Familie. Daher freue ich mich sehr auf das, was nun vor mir liegt. Mir war völlig klar, dass ich in dieser Zeit hauptsächlich für DSDS lebe. Ich habe auf etwas hingearbeitet und ich finde, es hat sich gelohnt. Zu Hause freue ich mich aber vor allem erstmal auf mein Bett!

DSDS-Finale: Der Moment der Entscheidung: (Quelle: RTL/youtube)

Was hat Sie hinter den Kulissen von DSDS am meisten überrascht?

Dieter Bohlen! Ich hätte nie gedacht, dass er im richtigen Leben so ein sympathischer Kerl ist. Durch sein Auftreten im Fernsehen könnte man denken, er wäre angespannt oder arrogant. Aber er hat sich stets von seiner besten Seite gezeigt und war super drauf.

Jury-Urgestein Dieter Bohlen hat Sie ja als seinen «Goldjungen» bezeichnet. Wie haben Sie das geschafft?

Ich war vor fünf Jahren schon einmal bei DSDS, bin aber deutlich mit vier Nein-Stimmen in der Vorrunde ausgeschieden. Ich glaube, er sah meine Steigerung und dachte «Wow, der Michel hat sich ja wirklich gemacht in diesen fünf Jahren». In dieser Zeit habe ich mich musikalisch und persönlich sehr positiv verändert.

Wird es eine Kooperation mit Bohlen geben?

Das kann ich noch nicht sagen. Auf jeden Fall würde ich mir dies sehr wünschen, das habe ich ihm auch so gesagt. Mal schauen was die Zukunft bringt!

In den Liveshows sind Sie vor einem Millionenpublikum aufgetreten. Wie haben Sie das Lampenfieber gemeistert?

In der ersten Liveshow habe ich mir fast in die Hosen gemacht. Zunehmends fühlte ich mich sicherer und auch meine Performance wurde jedes Mal besser. Darüber war ich sehr glücklich und es gab mir Kraft. Ich finde, ich habe mich enorm weiterentwickelt. Dies auch Dank der super Unterstützung von den Gesangs-Coaches und dem gesamten Team.

Welche persönlichen positiven Erfahrungen nehmen Sie rückblickend mit?

Ich bin durch DSDS viel selbstsicherer geworden. Zuvor war ich oft selbstkritsich und zweifelte an meinem Talent. Diese Erfahrung hat mir gezeigt, dass ich etwas kann und jemand bin. Es war daher ein enorm wichtiger Lebensabschnitt.

Sie haben für DSDS Ihre Maurerlehre pausiert. Wie geht es nun beruflich und musikalisch weiter?

Es ist alles so schnell gegangen, das muss ich erstmal sacken lassen. Im August müsste ich mit der Lehre weitermachen. Ich schaue, was auf mich zukommt. Mein grösster Traum wäre es, in der Musikszene zu bleiben und darin Fuss zu fassen. Ich möchte nicht nach einem Jahr wieder von der Bildfläche verschwinden. (Interview: Jonas Demmerle)