Was gehört zur Schweiz wie Berge, Uhren und Schokolade? Genau, die Eisenbahn. Für Thomas Vock Anlass genug, um dem Schienenverkehrsmittel ein Spiel zu widmen. «Das Thema ist beliebt, auch bei den Kids», weiss der Weinländer aus Erfahrung.

Seit vielen Jahren ist Thomas Vock nämlich in der Spiele-Branche tätig. Nachdem er seine Ausbildung bei Franz Carl Weber absolviert hatte, arbeitete er erst als Filialleiter in Winterthur und später als Product Manager bei Ravensburger. In knapp 20 Jahren mauserte er sich zum Experten, bis er 2011 den Sprung wagte und sich mit dem Spieleverlag Carta Media in Seuzach selbstständig machte.

Im Auftrag von Firmen produzieren er und sein Team Werbeartikel wie Jasskarten oder Memory-Spiele, den Fokus richten sie aber auf die Entwicklung von Produkten mit Bezug zur Schweiz. Die neueste Schöpfung ist nun eben das «Eisenbahnspiel» (siehe Box), das er in Zusammenarbeit mit SBB kürzlich fertiggestellt hat.

Wo Verlierer zu Gewinnern werden

Das Familienspiel verspricht Abwechslung und Spannung. «Neben Glück ist auch Strategie und Wissen über die Schweiz gefragt», erklärt Thomas Vock. Das seien alles Faktoren, die ein gutes Gesellschaftsspiel ausmachen würden.

Grossen Wert legte der Seuzemer Spieleentwickler darauf, dass der Spielverlauf nicht von Beginn an in Stein gemeisselt ist. «Verlierer können urplötzlich zu Gewinnern werden. Die Spannung bleibt bis zum letzten Zug.» Rund eine Dreiviertelstunde dauert das Spiel insgesamt, das für zwei bis vier Personen im Alter von 9 bis 99 Jahren geeignet ist. Diesen Zeitrahmen habe er absichtlich so gewählt. «Heute setzen sich Familien selten einen ganzen Nachmittag zusammen, um zu spielen. Die Gewohnheiten haben sich geändert», begründet Thomas Vock diesen Entscheid.

Entwicklung eines Gegentrends

Daraus könne man aber nicht auf ein generelles Desinteresse an Gesellschaftsspielen schliessen. «Als in den 90er-Jahren die CD-ROM und Computergames populär wurden, kamen in unserer Branche Existenzängste auf. Man befürchtete, klassische Spiele würden ihren Reiz verlieren», so Thomas Vock. Diese Sorge hat sich aber nicht bewahrheitet, im Gegenteil: «Es hat sich ein extremer Gegentrend entwickelt.»

Besonders Karten- und Brettspiele zu populären Themen würden wieder auf grosses Interesse stossen. Der Spieleverlagsleiter aus Seuzach glaubt einen Grund dafür zu kennen: «Wir sind im Alltag so oft mit Smartphones und Computern beschäftigt, dass wir uns in der Freizeit lieber wieder Spielen im realen Leben widmen.» Online-Games würden den klassischen Spielemarkt nicht konkurrieren, ist der Weinländer überzeugt: «Sie führen dazu, dass Personen überhaupt spielaffin werden.»