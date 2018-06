«Wie an der Streetparade» – das Video inmitten der Albanifest-Party. (Video: Simon Grässle)

Für Albanifest-Liebhaber kaum zu glauben: Ihr Jahreshöhepunkt wird von einigen Winterthurern tatsächlich gemieden. Die Menschenansammlung in der Altstadt ist nicht jedermanns Sache. Züriost hat sich ein Bad in der Menschenmenge gegönnt (siehe Video). «Geduld haben und locker bleiben – ändern kann man es sowieso nicht», lautete der Tenor.

Die Besucher brauchen keine Angst zu haben, dass ein Fluchtweg versperrt wäre. Das Organisationskomitee berücksichtigt bereits in der ersten Planungsphase im Herbst die Besucherströme aus dem Vorjahr. Grundsätzlich stellen die Verantwortlichen Stände und Festwirtschaften so auf, dass die vier Meter breite Rettungsgasse jederzeit frei bleibt. «Wir stellen beispielsweise in der Marktgasse nur auf einer Seite Marktstände auf», sagt OK-Präsident Daniel Frei.

Keine neuralgischen Staustellen

Ausserdem werde darauf geachtet, dass besonders an den Gassenkreuzungen die Stände so angeordnet sind, dass die Rettungsfahrzeuge durchkämen. «Das führt fast automatisch zu einer gewissen Kanalisierung der Besucher.»

Die Bühne stellt für Frei auch kein Sicherheitsproblem dar. «Wir haben keine Superstars am Albanifest. Entsprechend werden sich nicht so viele Menschen in der Altstadt bewegen, als dass es gefährlich werden könnte», sagt Frei. Neuralgische Staustellen gebe es entsprechend nicht. «Es gibt keine Strasse, die immer verstopft wäre.» (zo)