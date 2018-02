Luca Fasnacht (l.) und Peter Weber im Winterthurer Pub Paddy O’Brien’s, wo sie sich einige der Partien der Six Nations am TV anschauen. (Foto: Michael Hotz)

Die Six Nations gelten als inoffizielle Rugby-Europameisterschaft. Jedes Jahr kämpfen die Nationalmannschaften aus England, Frankreich, Irland, Italien, Schottland und Wales um die begehrte Championship Trophy (siehe Box). Für die Spielerinnen und Spieler des Rugby Clubs Winterthur ist dieses Turnier jeweils ein Höhepunkt. Aktive, Ehemalige und andere aus dem Vereinsumfeld schauen sich viele der Partien im Pub Paddy O’Brien’s an.

Die Ursprünge der Six Nations gehen aufs Jahr 1883 zurück. Damals spielten erstmals die Home Nations England, Irland, Schottland und Wales gegeneinander. Frankreich wurde 1910 aufgenommen, Italien erst 2000. Der Turniersieger wird ermittelt, indem jede Nation gegen die anderen fünf einmal antritt. Seit 1993 erhält der Gewinner die Championship Trophy aus Sterlingsilber. Six-Nations-Rekordsieger sind England und Wales mit jeweils 38 Titeln.

Einzig Italien fällt ab

Zu diesen gehören auch Luca Fasnacht und Peter Weber, beides aktuelle Spieler in der ersten Mannschaft des RCW. Die zwei Rugby-Spieler haben sich die bereits gespielten sechs Partien der ersten beiden Runden angesehen – wenn auch nicht alle im Winterthurer Pub. «Das Turnier ist bis jetzt sehr ausgeglichen, so wie seit Jahren nicht mehr», findet Peter Weber. Einzig Italien, das beide Partien klar verloren habe, falle ab. Die grösste Überraschung war für ihn der hohe Sieg der Waliser über Schottland. «Am Ende wird es wahrscheinlich auf einen Zweikampf zwischen England und Irland hinauslaufen.»

Für Peter Weber die grösste Überraschung bisher: Der klare Sieg von Wales über Schottland (Quelle: Youtube):

Erstaunlich stark trete Frankreich auf, so Luca Fasnacht. «Das Team ist noch sehr jung und unerfahren, dafür spielt es ziemlich gut.» Er glaube an einen Überraschungssieg der Franzosen, etwa zuhause gegen England. Dazu dürfe man die Waliser, die in der zweiten Runde in England verloren haben, nicht abschreiben.

Europäischen Teams zugeneigt

Beide RCW-Spieler haben nicht unbedingt ein Lieblingsteam. Sie seien generell allen Mannschaften der nördlichen Hemisphäre zugeneigt, welche die Phalanx der grossen Drei aus dem Süden – Australien, Neuseeland und Südafrika – auf internationaler Ebene zu durchbrechen versuchen. «Generell sind mir aber Mannschaften sympathischer, die attraktives Rugby zeigen», sagt Peter Weber. So habe er etwa eine Schwäche fürs französische «Himmelfahrtskommando», die kreative Spielweise der «Grande Nation» mit Passoptionen, die so nicht im Lehrbuch stünden.

Die Franzosen sind für kreative Passkombinationen bekannt. Trotzdem reichte es nach der Niederlage gegen Irland auch gegen Schottland nicht zum Sieg (Quelle: Youtube)

Teamkollege Luca Fasnacht beschreibt das französische Team auch als Erfolgsprodukt der Integration. «Spieler mit Migrationshintergrund laufen ganz selbstverständlich für ihre neue Heimat auf. In Irland beispielsweise ist dieses Thema ein grosses Politikum.»

Jüngst war dies zu spüren bei Bundee Aki, ein in Neuseeland geborener Center, der nach wenigen Jahren in Irland für die Men in Green spielt. Nach seiner Kader-Nomination im Herbst 2017 folgte die Kritik, er nehme einem heimischen Spieler den Platz weg.

Bei den Profis abschauen

Trotzdem hat die Sportart auf den britischen Inseln einen Wandel erlebt. Peter Weber sagt dazu: «Das einst elitäre Rugby wird auch dort immer mehr zum Volkssport.» Diesen lebt auch der Rugby Club Winterthur. «Unsere Spielweise und jene der Profis an den Six Nations ist nicht zu vergleichen. Trotzdem versuchen wir uns einiges bei ihnen abzuschauen. Partien auf diesem hohen Niveau sind für uns immer auch eine Art Unterricht», sagt Luca Fasnacht. Die nächste Chance, das Abgeschaute umzusetzen, haben die Winterthurer Mitte März, wenn sie Neuchâtel zum Auftakt der Finalrunde empfangen.