Nebst Hard Rock und Folk werden an der Winti-Night am 10. August auch die Hände geschwungen. Dafür sorgt der Winterthurer Rapper Tobi aka WiiTundBreiT.

Beim unserem Bandraumbesuch bietet er nicht nur eine Kostprobe seines Könnens, sondern verrät, was ihm an seinen Liedern am Wichtigsten ist: «Es müssen ehrliche Songs sein. Ich ziele nicht auf den Mainstream ab.»

Grosse Vorfreude herrscht bereits auf den Musikfestwochen-Gig, liebt WiiTundBreiT doch unsere Stadt und die Menschen, die sie täglich beleben. Auf der Steibi-Bühne wird er von einer hochkarätigen Live-Band unterstützt. Er verspricht: «Es wird ein Spass, kommt vorbei!»

Mehr dazu im Video unten. Viel Spass!