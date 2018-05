«Unsere Haupttätigkeit ist als Guggenmusik natürlich die Fasnacht», erzählt Stefan Demuth, der Präsident der Blächschmelzer. An durchschnittlich fünf Wochenenden pro Saison seien sie unterwegs. «Das Programm ist dabei immer sehr abwechslungsreich», so der Präsident weiter. Ob Umzüge, Beizentouren, Maskenbälle oder Bühnenauftritte, es sei alles dabei.

Die Highlights der Saison

«Für mich gibt es zwei besondere Highlights während jeder Saison», findet Stefan Demuth. Einerseits sei es natürlich die Fasnacht in Winterthur. Für die Gugge sei es sozusagen ein «Heimspiel». Und dabei sei es immer eine grosse Freude in den Beizen, auf den Bühnen und an den Umzügen in Winterthur zu feiern. Während der Fasnacht sind die Blächschmelzer jeweils von Freitag bis Montag unterwegs. Jedes Jahr nehmen sie auch am traditionellen «Böög-Verbrennen» teil.

«Das andere Highlight ist für mich das Auswärtswochenende.» An diesem fährt die Gugge jeweils etwas weiter weg. Im letzten Jahr seien sie beispielsweise an einem Guggentreffen im Wallis gewesen.

Tage wie diese

Jedes Jahr im Herbst gehört auch das Probe-Weekend zum festen Jahresprogramm der Blächschmelzer. «Letztes Jahr waren wir beispielsweise in Ebnat-Kappel. Dort haben wir im Ferienhaus Säntisblick übernachtet», erinnert sich der Präsident. Diese Zeit nutzen die Musiker, um neue Stücke einzustudieren und an alten Liedern zu feilen. Neu haben sie «Tage wie diese» von den Toten Hosen in ihr vielfältiges Repertoire aufgenommen.

Auch für Privat-Auftritte oder Dorffeste kann die Gugge gebucht werden. So ist die Seemer-Dorfet ebenfalls fester Teil in ihrem Jahresplan. Dabei stellen sie nicht nur ihr musikalisches Können unter Beweis, sondern zeigen auch, was sie Kulinarisch zu bieten haben. «Mit Chnoblibrot und unserer Bar probieren wir die Vereinskasse etwas aufzubessern», sagt Stefan Demuth.

Alle zwei Jahre in neuem Stil

Wenn an der Fasnacht die Guggenmusiker durch die Strassen ziehen, dann fallen sie nicht nur durch ihre Musik auf, sondern auch wegen ihrer bunten Kostüme. «Was uns von anderen Guggen unterscheidet, ist dass wir alle zwei Jahre unsere Kostüme wechseln.» Die Blächschmelzer fertigen ihre individuellen Outfits jeweils selbst an. «Was dabei nie fehlen darf, ist unser Logo», erzählt das Vorstandsmitglied. Ausserdem sei es ein Merkmal der Blächschmelzer, dass ihre Kostüme mit «Lämpli» verziert seien. «Egal ob am Kostüm oder am Instrument, das meiste ist in der aktuellen Gwändli-Farbe beleuchtet.»

Die Gebrüder Läubli

Mit dreizehn Mitgliedern gehören die Blächschmelzer eher zu den kleineren Guggenmusik Vereinen. «Das bietet den Vorteil, dass wir auf jeden individuell eingehen können», beschreibt Stefan Demuth. Der Teamgeist sei gross und das sei bereits von Anfang an wichtig gewesen. «Im April 1976 haben die Gebrüder Läubli beschlossen, eine Guggenmusik zu gründen», erzählt der Präsident der Gugge. Dann folgte zwei Monate langes Suchen nach Kollegen, die ebenfalls Freude am musizieren hätten. Mit 14 Teilnehmenden konnte die erste Sitzung durchgeführt werden.

Zuerst die Probe dann ins Kafi

Die GV des Vereins findet jeweils ende April statt. Und von da an starten auch die wöchentlichen Proben der Gugge. Sie treffen sich immer Dienstags von 20-22 Uhr im Singsaal des Schulhaus Tägelmoos in Seen.

«Wir üben neue Lieder ein, merzen Schwierigkeiten aus und festigen das bereits Bekannte», beschreibt der Präsident Stefan Demuth einen normalen Probeabend. Danach geniesse die Gugge den restlichen Abend im Kafi «Burehus» in Seen.

Neue Mitglieder gesucht

«Wir suchen neue Mitglieder», erzählt der Präsident der Blächschmelzer. Die Anforderungen an Neumitglieder sind: Ein Mindestalter von 18 Jahren muss erreicht sein und natürlich sollte Freude an der Musik vorhanden sein. «Ein Instrument muss nicht beherrscht werden», verrät er. Gerne unterstützen die Blächschmelzer ihre Mitglieder beim Erlernen eines neuen Musikinstruments. Neben dem Teamgeist seien auch Spass, Kollegschaft und musikalische Unterstützung Grundpfeiler des Vereins. «Wir sind offen und für jeden Neuzugang bereit», meint Stefan Demuth.