Verletzte Igel werden neu in Gundetswil bei Wiesendangen wieder gesund gepflegt. (Foto: Tierschutzverein Winterthur und Umgebung)

Nachdem Erika Heller ihre langjährige Tätigkeit in der Igelstation beendete, hat Anfang Woche der Tierschutzverein Winterthur und Umgebung diese wertvolle Aufgabe übernommen. Neu werden schwer verletzte Igel im Tierheim in Gundetswil bei Wiesendangen, Grundstein 1, aufgenommen.

Die stachligen Lebewesen sollen dann möglichst schnell gesund gepflegt und wieder in ihrer natürlichen Umgebung ausgesetzt werden. In Not geratene Igel werden nur nach telefonischer Voranmeldung entgegengenommen. Und da die Station Kosten für die Pflege, das Futter und die Medikamente hat, sei man für Spenden dankbar.

Weiter gibt der Tierschutz Auskunft bei Fragen rund um das Leben dieser Tiere.