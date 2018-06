FCZ-Fan Manuel R. aus Nänikon wartete am 13. Mai 2017 zusammen mit anderen Anhängern am Bahnhof Winterthur auf dem Perron von Gleis 9 auf den Zug zurück nach Zürich, als er aus dem Nichts von einem Gitterschachtdeckel getroffen wurde. (Symbolbild: Talina Steinmetz)

Am 13. Mai 2017 wurde Manuel R. aus Nänikon nach dem Fussballspiel FC Zürich - FC Winterthur am Bahnhof Winterthur von einem Schachtdeckel getroffen. Er sackte schwer verletzt zusammen. Der 22-Jährige, der den Deckel von oben auf Manuel R. warf, wurde am Freitag vom Bezirksgericht wegen versuchter Tötung zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt (wir berichteten).

«Es ist auch ein Zeichen an die Bevölkerung»

Manuel R. ist mit der Strafe zufrieden, wie er nach dem Prozess gegenüber «Blick» sagte. Der Staatsanwalt hatte zwar neun Jahre gefordert, trotzdem sei es für ihn eine Genugtuung. «Dabei geht es nicht mal unbedingt um mich, es ist auch ein Zeichen an die Bevölkerung», erklärt der 29-jährige Sekundarlehrer.

Er sei in den letzten Tag vor dem Prozess extrem nervös gewesen. Die Urteilsverkündung sei dann auch schwierig gewesen. «In diesem Augenblick schoss mir wieder alles durch den Kopf.»

An Auswärtsspielen traut sich der Näniker nicht mehr. Dafür hätten aber die FCZ-Heimspiele im Letzigrund eine reinigende Wirkung gehabt. Durch diese Spiele merke er, dass normalerweise nichts passiert und dass er vor einem Jahr schlicht zur falschen Zeit am falschen Ort war.

Etwas weitergeben

Nun soll die Tat trotzdem noch einen Sinn bekommen. Manuel R. will einen Teil seiner Klasse im Rahmen eines Kreativtages in den Hauptsaal des Gerichts mitnehmen. «Unter meinen Schülern hat es einige Kinder, die selber bei Fan-Gruppen dabei sind. Da schadet es nicht, wenn sie auch diese Seite zu sehen bekommen.»

Nun ist Manuel R. einfach nur froh, dass der Prozess hinter ihm liegt. Am Montag will der Lehrer wieder im Schulzimmer vor seiner Klasse stehen. (Blick/eka)