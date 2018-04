In Hans Schläppis Wohnzimmer hängen viele Erinnerungen an die zeitintensive Jagd. (Foto: Ueli Meier)

Die Schonzeit für die Wildtiere ist vorüber. In diesen Tagen beginnt die Jagdsaison. Wie jedes Jahr hat der Wildhüter Hans Schläppi den Tierbestand der kantonalen Fischerei und Jagdverwaltung in seinem Revier bekannt gegeben. «Durch die Übernutzung des Waldes wird das Wild auf eine enorm kleine Fläche zurückgedrängt», weiss Hans Schläppi. Dennoch: Im Revier Lindberg, zu dem auch der Wolfensberg zählt, leben rund 50 Rehe, 60 Füchse und 40 Dachse. Wildschweine kämen nur auf dem Amelenberg vor. Hinzu kommen Füchse, Dachse und Marder die mitten in der Stadt leben. «Ein guter Jäger weiss immer, wie viele Tiere in seinem Revier leben», betont der Winterthurer.

Das ganze Jahr über beobachte er die Tiere und mache sich Notizen, wann und wo wie viele Jungtiere zu sehen sind. Die eigentliche Zählung findet dann im März statt, wenn im Wald noch kaum Nahrung vorhanden ist und die Tiere am Waldrand grasen. Je nach Bestand werden die Abgangszahlen festgelegt – also wie viele Tiere geschossen werden sollten, unter Berücksichtigung vom Fallwild, den bei Unfällen verendeten Tieren. «Das Ziel ist ein dem Äsungsangebot angepasster, gesunder Wildbestand.»

Pflichten und Aufgaben

Hans Schläppi jagt seit mehr als drei Jahrzehnten in den Revieren Winterthur Lindberg und Wangen-Brüttisellen, leitet die Jagdhund Arbeitsgruppe vom kynologischen Verein Winterthur und war Prüfungsrichter für Schweisshunde. Der Jäger besitzt selbst zwei solcher Hunde, die verletzte Tiere aufspüren können.

Seine gesamte Freizeit habe er dem Wild gewidmet. «Mein Leben war prädestiniert für die Jagd, da ich als selbständiger Unternehmer in den Wald gehen konnte, wann ich wollte. Und jetzt bin ich pensioniert.» Immer habe er sich gesagt: «Wenn ich mich nicht mehr überwinden muss zu schiessen, dann höre ich auf.» Das Wohlergehen der Tiere habe für ihn Priorität. «Ich bin ein Jäger, kein Killer», betont der Winterthurer.

«Wildhüter statt Jäger» kommt im Herbst vors Volk



Die Initiative «Wildhüter statt Jäger» fordert die Abschaffung der Milizjagd. Stattdessen sollen professionelle Wildhüter ein kantonales Wildtier-Management betreiben. Durch die Bejagung steige die Geburtenrate unnatürlich, der Tierbestand reguliere sich weitgehend selbst, so die Meinung der Initianten. Sie verweisen dabei auf das Beispiel im Kanton Genf, wo die Milizjagd 1974 abgeschafft wurde.



Hans Schläppi, Obmann der Jagdgesellschaft Winterthur Lindberg, widerspricht: «Der kleine Kanton Genf kann nicht mit dem Kanton Zürich mit total 258 Jagdrevieren verglichen werden. Und auch dort sind Abschüsse notwendig.» Um die Wildbestände zu regulieren, ohne dabei die Tiere unnötig leiden zu lassen, seien exakte Gebietskenntnisse von ortsansässigen Wildhütern notwendig.



Der Kantonsrat hat die Initiative mit 165 zu 0 Stimmen abgelehnt (wir berichteten). «Wildhüter statt Jäger» kommt im Herbst vors Volk.

Die meiste Zeit wenden Hans Schläppi und seine drei Kollegen der Jagdgesellschaft Lindberg für andere Aufgaben auf. Dazu gehört das Beraten der Bevölkerung bei Problemen mit Wildtieren. Rund um die Uhr können sie bei Wildunfällen aufgeboten werden. An der Verbindungsstrasse vom Rosenberg nach Seuzach sterben laut dem Wildhüter besonders viele Rehe. Die Jäger haben dort nun blaue Reflektionsbänder montiert, die das Wild vor dem Überqueren der Strasse abhalten sollen.

Absurde Forderungen

Qualvoll sterben würden Wildtiere auch durch Hundebisse. «Im vergangen Jahr wurden 20 Rehe von Hunden gerissen», klagt Hans Schläppi. Wenn die fehlbaren Hundehalter einsichtig seien, würde er aber beide Augen zudrücken und diese nicht bei der Polizei anzeigen.

Wenig Verständnis hat Hans Schläppi, wenn Anwohner den Abschuss von Rehen fordern, weil diese ihre Tulpen fressen. Oder er einen Dachs erlegen sollte, da dessen Erdhügel den Rasenroboter bei der Arbeit stören. Dank seiner Erfahrung weiss er, wie auf solche Telefonate zu reagieren. «Jetzt bin ich daran, mein Wissen an Jüngere weiterzugeben. Ich kann, muss und darf langsam kürzer treten», sagt der 71-Jährige.

Was bleibe, seien die Erinnerungen. Etwa an den Sikahirsch auf dem Wolfensberg, der nach fünf Jahren plötzlich wieder verschwunden war. Oder an den üblicherweise nur in höheren Lagen vorkommenden Rothirsch, der sich einst nach Winterthur verirrt hatte. (Ueli Meier)