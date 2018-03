Schon an der Wohga 2015 errichteten Zimmermanns-Lehrlinge ein Holzhaus auf dem Freigelände. (Foto: PD)

Erwin Peter und Noah Guidon freuen sich darauf, an der diesjährigen Wohga dabei zu sein. (Foto: Elena Willi)

In den Eulachhallen präsentieren vom 8. bis 11. März rund 170 Aussteller aus den Bereichen Wohnen, Haus und Garten ihre Dienstleistungen. Auch die Holzbau Schweiz Sektion Winterthur ist regelmässig an der Messe dabei.

Nicht etwa mit einem herkömmlichen Stand, sondern mit einem speziellen Vorhaben. In vier Tagen errichten 40 Zimmermanns-Lehrlinge aus den Betrieben der Region Winterthur einen Holzpavillon. Die Messebesucher können vor Ort miterleben, wie das Bauwerk entsteht, und haben die Möglichkeit, sich mit den Lehrlingen über den Zimmerei-Beruf zu unterhalten.

«Die Teilnehmenden sollen in erster Linie Freude haben. Der Anlass ist eine Abwechslung zum normalen Arbeitsalltag.» Erwin Peter, Präsident der Holzbau Schweiz Sektion Winterthur

Berufsmarketing und Nachwuchsförderung

Erwin Peter ist Präsident von der Holzbau Schweiz Sektion Winterthur und Initiator der Projekts. Er meint: «Die Nachwuchsförderung ist mir ein grosses Anliegen. Deshalb organisiere ich schon zum dritten Mal diesen Anlass.» Sein Ziel sei es, den Besuchenden den Zimmerei-Beruf näherzubringen. «Gerade für Jugendliche auf Lehrstellensuche ist es eine gute Möglichkeit, um mit den Lehrlingen in Kontakt zu kommen und so Informationen rund um den Beruf des Zimmermanns zu erhalten.»

Was dem 62-Jährigen zudem wichtig ist: «Die Teilnehmenden sollen in erster Linie Freude haben. Der Anlass ist eine Abwechslung zum normalen Arbeitsalltag.» Dass die Lehrlinge freiwillig auch am Wochenende arbeiten würden, zeige ihm, wie gross die Motivation bei ihnen sei.

Noah Guidon und sein Lehrmeister Erwin Peter gehen mit viel Motivation an die Wohga. (Foto: Elena Willi)



Traditionelles Handwerk pflegen

Am Projekt beteiligt ist auch Noah Guidon. Der 19-Jährige ist im vierten Lehrjahr im Betrieb der Erwin Peter Holzbau AG und zum zweiten Mal an der Wohga dabei. «Es ist etwas anderes als sonst. Die anstehenden Aufgaben gefallen mir», erzählt er.

Besonders das Zuschneiden, «abbinden» im Fachjargon genannt, der Holzbalken von Hand – ein traditionelles Handwerk – mache ihm Spass. «Es ist eine gute Übung auf die bevorstehende Lehrabschlussprüfung, denn meist steht bei uns das maschinelle Arbeiten im Vordergrund.»

An der Wohga-Messe könne ohne grossen Druck gearbeitet werden. «Ein Gespräch zwischendurch liegt drin. Es herrscht eine sehr angenehme Atmosphäre», so Noah Guidon. Dennoch müsse man sich in dem neuen Team zurechtfinden, das sei schon eine Umstellung.

Spürbare Freude am Beruf

Die Zufriedenheit spürt auch Erwin Peter: «Generell ist unser Beruf sehr beliebt.» Darin bestätigen ihn die Erfahrungen der letzten Jahre: «Die jungen Zimmermänner sind immer mit viel Engagement dabei. Es ist jedes Mal ein grosser Erfolg.»

Beginnen werden die Lehrlinge mit ihrer Arbeit am Donnerstag, 8. März. Am darauffolgenden Sonntag um 15 Uhr ist es dann so weit, das Aufrichten des fertigen Holzkonstrukts steht an. Im Aussenbereich der Messe kann mit den Lehrlingen die Vollendung des Projekts gefeiert werden.

Rund 170 Aussteller präsentieren vom 8. bis am 11. März ihre Inszenierungen rund um Wohnen, Haus und Garten. Die Messe in der Eulachhalle wird mit Sonderausstellungen zum Thema Energie-Effizienz und Holzbau ergänzt. Ein Highlight ist die Krönung der «Winti-Wurst» am Donnerstag, 8. März, ab 19.15 Uhr im Wohga-Chalet auf dem Freigelände. Weitere Informationen: www.wohga.ch