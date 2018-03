So sieht dann ein fertiger Vollenweider-Schoggihase aus: der Verkaufsschlager Hase im Chanel Look. (Foto: Michael Hotz)

Das Ostergeschäft ist neben jenem an Weihnachten für Chocolatiers und Confiseure das wichtigste. Das gilt auch für den Winterthurer Familienbetrieb Vollenweider. In der Traditionsfirma mit einer Belegschaft von rund 80 Personen sind die Confiseure gerade daran, die verschiedenen Schoggihasen ihres Sortiments zu produzieren.

«Unsere Hasen können die Kunden bereits zwei Tage nach der Fertigung im Laden kaufen. Dadurch ist der Geschmack der Schokolade intensiver als bei serienmässig hergestellten Osterhasen», nennt Gregor Vollenweider ein zentrales Alleinstellungsmerkmal.

Von aussen nach innen arbeiten

Hergestellt werden die Vollenweider-Schoggihasen in ihrer Manufaktur an der Gärtnerstrasse ganz von Hand nach traditioneller Art. Gregor Vollenweider beschreibt das generelle Vorgehen: «Ein Hase wird von aussen nach innen geschaffen. Unsere Confiseure brauchen dafür je nach Produkt zwischen zehn Minuten und einer halben Stunde.»

Die Form wird geschminkt Als erstes erhält der Schoggihase seine Augen. (Foto: Michael Hotz)

Als erstes werden deshalb die äusseren Verzierungen wie etwa die Augen gemacht. Im Fachjargon spricht man vom Schminken der halbseitigen Formen. Darüber kommt anschliessend eine feine Schicht Schokolade. «So können Luftbläschen verhindert werden», erklärt Gregor Vollenweider. Die zwei Formenteile werden danach mit Klammern aneinandergedrückt.

Der Hase wird gegossen Vollenweider verwendet dazu Schokolade aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft. (Foto: Michael Hotz)

Nun kann der Hase gegossen werden. Das Winterthurer Unternehmen verwendet dafür auf 28 Grad temperierte Schokolade aus kontrolliert biologischem Anbau. Der gegossene Hase braucht dann noch einen Boden. Dafür wird er auf eine Schicht flüssige Schokolade gestellt.

Den Hasen unten verschliessen Nach dem Giessen erhält der Hase einen Boden. (Foto: Michael Hotz)

Am Ende folgt schliesslich der Moment der Wahrheit: Der Schoggihase wird aus der Form herausgelöst. Bei diesem heiklen Augenblick entscheidet sich, ob das Endprodukt wirklich gelungen ist. Die Confiseure kontrollieren den Hasen genau auf Unregelmässigkeiten, bevor er in die Werkstatt zum Schmücken weitergegeben wird. Schleifen, Mini-Schokoeier oder Glöckchen verleihen dem Vollenweider-Hasen den letzten Schliff.

Sortiment wird jährlich angepasst

Mehrere Tausend Schoggihasen produziert die Winterthurer Traditionsfirma zur Osterzeit, wie Gregor Vollenweider sagt. Ihr Sortiment passen sie jedes Jahr leicht an, die Hasen werden entweder anders geschmückt oder alte Blechformen anderer Hersteller werden hinzugekauft. Trotzdem sind die Verkaufsschlager immer die gleichen: «Der Hase im Chanel Look und der Hase auf dem Motorrad, unser Vollenrider, laufen am besten.»