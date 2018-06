Am Freitag, um kurz nach 22 Uhr, krachte es ein erstes Mal. Eine Fahrradlenkerin fuhr von der Grundhofstrasse kommend in Richtung Wiesendangerstrasse. In der Folge übersah sie einen vortrittsberechtigten Personenwagen welcher auf der Wiesendangerstrasse in Richtung Stadel unterwegs war. Bei der anschliessenden Kollision verletzte sich die Fahrradfahrerin und musste mit der Ambulanz ins Kantonsspital Winterthur eingeliefert werden, wie die Stadtpolizei Winterthur mitteilte.

Am Samstagabend, um etwa 18 Uhr, lenkte ein Autofahrer seinen Wagen auf der Dättnauerstrasse in Richtung Wülflingen. In einer Rechtskurve geriet das Fahrzeug an den rechten Trottoir Rand und kollidierte anschliessend mit einem korrekt entgegenkommenden Personenwagen. Der Unfallverursacher machte einen Sekundenschlaf als Unfallursache geltend. Der an beiden Fahrzeugen entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 10‘000 Franken.

Am frühen Sonntagmorgen, um etwa 01:30 Uhr, fuhr ein Fahrradlenker auf der Lindstrasse stadteinwärts. Auf Höhe der Hausnummer 22 kam der Lenker zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Mit der aufgebotenen Ambulanz wurde der Unfalllenker ins Kantonsspital Winterthur eingeliefert. Beim Unfallverursacher wurde eine Blutprobe angeordnet. (zo)