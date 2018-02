Am 18. Februar 2018 prägten bunte Masken die Winterthurer Altstadt. Zum Bericht.

Am 18. Februar 2018 prägten bunte Masken die Winterthurer Altstadt. Zum Bericht.

Am 18. Februar 2018 prägten bunte Masken die Winterthurer Altstadt. Zum Bericht.

Am 18. Februar 2018 prägten bunte Masken die Winterthurer Altstadt. Zum Bericht.

Am 18. Februar 2018 prägten bunte Masken die Winterthurer Altstadt. Zum Bericht.

Am 18. Februar 2018 prägten bunte Masken die Winterthurer Altstadt. Zum Bericht.

Am 18. Februar 2018 prägten bunte Masken die Winterthurer Altstadt. Zum Bericht.

Am 18. Februar 2018 prägten bunte Masken die Winterthurer Altstadt. Zum Bericht.

Am 18. Februar 2018 prägten bunte Masken die Winterthurer Altstadt. Zum Bericht.

Am 18. Februar 2018 prägten bunte Masken die Winterthurer Altstadt. Zum Bericht.

Am 18. Februar 2018 prägten bunte Masken die Winterthurer Altstadt. Zum Bericht.

Am 18. Februar 2018 prägten bunte Masken die Winterthurer Altstadt. Zum Bericht.

Am 18. Februar 2018 prägten bunte Masken die Winterthurer Altstadt. Zum Bericht.

Am 18. Februar 2018 prägten bunte Masken die Winterthurer Altstadt. Zum Bericht.

Am 18. Februar 2018 prägten bunte Masken die Winterthurer Altstadt. Zum Bericht.

Am 18. Februar 2018 prägten bunte Masken die Winterthurer Altstadt. Zum Bericht.

Am 18. Februar 2018 prägten bunte Masken die Winterthurer Altstadt. Zum Bericht.

Am 18. Februar 2018 prägten bunte Masken die Winterthurer Altstadt. Zum Bericht.

Am 18. Februar 2018 prägten bunte Masken die Winterthurer Altstadt. Zum Bericht.

Am 18. Februar 2018 prägten bunte Masken die Winterthurer Altstadt. Zum Bericht.

Am 18. Februar 2018 prägten bunte Masken die Winterthurer Altstadt. Zum Bericht.

Am 18. Februar 2018 prägten bunte Masken die Winterthurer Altstadt. Zum Bericht.

Am 18. Februar 2018 prägten bunte Masken die Winterthurer Altstadt. Zum Bericht.

Am 18. Februar 2018 prägten bunte Masken die Winterthurer Altstadt. Zum Bericht.

Am 18. Februar 2018 prägten bunte Masken die Winterthurer Altstadt. Zum Bericht.

Am 18. Februar 2018 prägten bunte Masken die Winterthurer Altstadt. Zum Bericht.

Am 18. Februar 2018 prägten bunte Masken die Winterthurer Altstadt. Zum Bericht.

Am 18. Februar 2018 prägten bunte Masken die Winterthurer Altstadt. Zum Bericht.

Am 18. Februar 2018 prägten bunte Masken die Winterthurer Altstadt. Zum Bericht.

Am 18. Februar 2018 prägten bunte Masken die Winterthurer Altstadt. Zum Bericht.

Am 18. Februar 2018 prägten bunte Masken die Winterthurer Altstadt. Zum Bericht.

Am 18. Februar 2018 prägten bunte Masken die Winterthurer Altstadt. Zum Bericht.

Am 18. Februar 2018 prägten bunte Masken die Winterthurer Altstadt. Zum Bericht.

Am 18. Februar 2018 prägten bunte Masken die Winterthurer Altstadt. Zum Bericht.

Am 18. Februar 2018 prägten bunte Masken die Winterthurer Altstadt. Zum Bericht.

Am 18. Februar 2018 prägten bunte Masken die Winterthurer Altstadt. Zum Bericht.

Am 18. Februar 2018 prägten bunte Masken die Winterthurer Altstadt. Zum Bericht.

Am 18. Februar 2018 prägten bunte Masken die Winterthurer Altstadt. Zum Bericht.

Am 18. Februar 2018 prägten bunte Masken die Winterthurer Altstadt. Zum Bericht.

Am 18. Februar 2018 prägten bunte Masken die Winterthurer Altstadt. Zum Bericht.

Am 18. Februar 2018 prägten bunte Masken die Winterthurer Altstadt. Zum Bericht.

Am 18. Februar 2018 prägten bunte Masken die Winterthurer Altstadt. Zum Bericht.

Am 18. Februar 2018 prägten bunte Masken die Winterthurer Altstadt. Zum Bericht.

Am 18. Februar 2018 prägten bunte Masken die Winterthurer Altstadt. Zum Bericht.

Am 18. Februar 2018 prägten bunte Masken die Winterthurer Altstadt. Zum Bericht.

Am 18. Februar 2018 prägten bunte Masken die Winterthurer Altstadt. Zum Bericht.

Am 18. Februar 2018 prägten bunte Masken die Winterthurer Altstadt. Zum Bericht.

Am 18. Februar 2018 prägten bunte Masken die Winterthurer Altstadt. Zum Bericht.

Am 18. Februar 2018 prägten bunte Masken die Winterthurer Altstadt. Zum Bericht.

Am 18. Februar 2018 prägten bunte Masken die Winterthurer Altstadt. Zum Bericht.

Am 18. Februar 2018 prägten bunte Masken die Winterthurer Altstadt. Zum Bericht.

Am 18. Februar 2018 prägten bunte Masken die Winterthurer Altstadt. Zum Bericht.

Am 18. Februar 2018 prägten bunte Masken die Winterthurer Altstadt. Zum Bericht.

Am 18. Februar 2018 prägten bunte Masken die Winterthurer Altstadt. Zum Bericht.

Am 18. Februar 2018 prägten bunte Masken die Winterthurer Altstadt. Zum Bericht.

Am 18. Februar 2018 prägten bunte Masken die Winterthurer Altstadt. Zum Bericht.

Am 18. Februar 2018 prägten bunte Masken die Winterthurer Altstadt. Zum Bericht.

Am 18. Februar 2018 prägten bunte Masken die Winterthurer Altstadt. Zum Bericht.

Am 18. Februar 2018 prägten bunte Masken die Winterthurer Altstadt. Zum Bericht.

Am 18. Februar 2018 prägten bunte Masken die Winterthurer Altstadt. Zum Bericht.

Am 18. Februar 2018 prägten bunte Masken die Winterthurer Altstadt. Zum Bericht.

Am 18. Februar 2018 prägten bunte Masken die Winterthurer Altstadt. Zum Bericht.

Am 18. Februar 2018 prägten bunte Masken die Winterthurer Altstadt. Zum Bericht.

Am 18. Februar 2018 prägten bunte Masken die Winterthurer Altstadt. Zum Bericht.

Viele Hexengruppen, aber auch originelle Wagensujets prägten den diesjährigen Fasnachtsumzug des Fasnachtskomitees Winterthur (Fakowi). Tausende zum Teil verkleidete Zuschauer säumten am Sonntag den fantastischen Umzug durch die Altstadt.

Wer Glück hatte, konnte auch einige «Trophäen» wie Bananen oder Zältli ergattern, zudem wurden verschiedene Getränke verteilt. Und Konfetti regnete es vermutlich tonnenweise. Vor allem aber spielte das Wetter mit: Zwar war es kalt an diesem Nachmittag, aber immerhin blieben die Strassen trocken. Manch einer war jedoch froh, seine Hände an heissen Maroni oder dergleichen wärmen zu können.

Bereits am Freitag war der Stadtschlüssel offiziell an die Fakowi übergeben worden, womit die viertägigen Fasnachtsfeierlichkeiten eröffnet waren (mehr dazu). Diese finden am Montagabend um 19 Uhr mit der Böögg-Verbrennung ihren Höhepunkt. (Re/khe)