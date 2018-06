Während der drei Festtage leisten die Heinzelmännchen am Albanifest geschätzte 500 Stunden Arbeitsaufwand. (Foto: Archiv)

Zusammen mit 26 Helferinnen und Helfern sorgt sie für einen reibungslosen Ablauf an diesem Stadtfest. (Foto: Archiv)

Seit einem Jahr ist Ania Hollenstein Helferkoordinatorin am Albanifest. (Foto: PD)

Noch ist es ruhig in der Stadt Winterthur. Doch bald schon wird die Post abgehen. In acht Tagen startet das 47. Albanifest, das die Stadt vom 29. Juni bis 1. Juli in ein einzigartiges Fest verwandelt.

«Züriost» berichtet vom 29. Juni bis 1. Juli täglich über das Albanifest. Während des Events gibt es Informationen zum Anlass, Interviews, Hintergrundberichte, Bildstrecken sowie ein Ticker.

Wenn die rund 100 000 erwarteten Besucher durch die Gassen schlendern und das bunte Treiben geniessen, kann Helferkoordinatorin Ania Hollenstein vom Festkomitee etwas entspannen. Dann nämlich haben sie und die 26 Helferinnen und Helfer zumindest einen Teil der Arbeit erledigt.

Schutz vor Schoggi-Flecken

Zum Einsatz kommen die Heinzelmännchen des Albanifests erstmals nächsten Donnerstag, wenn die Schausteller dabei sind, ihre Chilbibahnen aufzubauen. Gemeinsam mit dem Sicherheitsdienst werden Einfahrts- und Aufbaukontrollen gemacht und vereinzelt Absperrungen aufgestellt. Vor der Treppe des Museums Reinhart am Stadtgarten sei dies gemäss Ania Hollenstein wegen eines Schoggi-Bananen-Verkaufstands beispielsweise nötig. «Wenn das Gitter nicht da steht, setzen sich die Leute zum Essen auf die Stufen. Flecken sind dort aber nur schwer wieder wegzukriegen.»

«Die Platzzuweisungen müssen unbedingt eingehalten werden.» Ania Hollenstein, Helferkoordinatorin Albanifest

Den intensivsten Tag erleben sie und ihr Team am Freitag vor der Eröffnungsfeier. Dann schlagen auch die vielen teilnehmenden Vereine ihre Zelte in den Gassen auf. Genutzt wird jeder Zentimeter, manchmal auch etwas mehr Platz als vorgegeben. Doch den wachsamen Augen der Albanifest-Crew entgeht bei den Aufbaukontrollen nichts.

Das Albanifest-Komitee stellt sich im Video vor. (Video: Albanifest.ch)

«Die Platzzuweisungen müssen unbedingt eingehalten werden», so die Winterthurerin. «Nur einen halben Meter zusätzlichen Abstand zwischen jeder Festwirtschaft hat bei über 25 Zelten in einer Strasse gleich mehrere Meter Abweichungen zur Folge.» Auch Standabnahmen, die Parkplatzüberwachung auf dem Teuchelweiher sowie Kontrollen der Stand-Öffnungszeiten und der Abbauarbeiten gehören zu den Aufgaben des Helferteams, welches seine Tätigkeiten seit Jahren ausführt. So sind mehr als Dreiviertel der Helferinnen und Helfer schon über fünf Jahre mit dabei.

Vom Albanifest-Fieber gepackt

Am diesjährigen Albanifest ist die selbst ernannte «Festnudel» und marketingerfahrene Winterthurerin zum zweiten Mal im Einsatz. Mit ihrem Team leistet sie während der drei Festtage geschätzte 500 Stunden Arbeitsaufwand. Dieser verdirbt ihr den Spass an der Sache aber nicht. Wie ihr eingespieltes Helferteam hat auch sie das Albanifest-Fieber gepackt. «Ich bin bestimmt auch auf einer Bahn oder in einem Festzelt anzutreffen», sagt die zweifache Mutter. Es sei schliesslich das Fest der Vereine und dieses gelte es zu unterstützten.