Die Winterthurerin Sina Tommer steht im Dress der Schweizer Nationalmannschaft am Start. Die Studenten-WM in Finnland und die Europameisterschaften im Tessin sind ihre grossen Saisonziele. (Foto: Rémy Steinegger)

Mit Karte und Kompass ausgerüstet, werden am Sonntag einige Hundert Sportbegeisterte nach Winterthur reisen. Der 52. Winterthurer OL steht auf dem Programm. Regelmässig nimmt auch Sina Tommer am regionalen Wettkampf teil. Dieses Jahr aber nicht; denn die Winterthurer Elite-Läuferin bereitet sich gerade in einem Trainingslager auf ihre ambitionierten Saisonziele vor.

Seit die 23-Jährige gehen kann, ist sie an Orientierungsläufen anzutreffen. Mit ihrer Familie ging sie schon als Kind gemeinsam an den Start. «OL war unsere Wochenendaktivität.» Bereits ihre Eltern waren begeisterte Läufer, da wurden auch sie und ihre Schwester mit dem Virus angesteckt.

In der OLG Welsikon startete die in Elsau aufgewachsene Sina Tommer ihre Sport-Karriere. Nach einer Zeit im regionalen Kader erfolgte der Sprung ins Nationalkader. Ihren Heimklub möchte sie trotzdem so oft es geht unterstützen. «Ich verbringe gerne Zeit mit denen, die mich seit Beginn kennen. Es ist schön zu wissen, dass sie immer hinter mit stehen.»

Stets eine neue Herausforderung

Was die Winterthurerin an der Sportart fasziniert: «Die Kombination von Physischem und Kopfarbeit ist super. Ich mag, dass der Sport in der Natur stattfindet.» Jeder Wettkampf bietet ein neues Gelände und unbekannte Bahnen. «Es ist immer eine neue Herausforderung. Das macht Orientierungslauf so abwechslungsreich.»

Der grösste Erfolg gelang der 23-Jährigen im Sommer 2014, als sie Juniorenweltmeisterin über die Mitteldistanz wurde. «Dieser Sieg war mein Sprungbrett in den Spitzensport.» Mit einer Bronzemedaille in der Staffel rundete sie die Weltmeisterschaften ab. «Der Sieg kam sehr überraschend. Mein Ziel ist es, auch auf Elite-Niveau an der Spitze mitlaufen zu können», erzählt Sina Tommer.

Technisch und bergauf stark

Ein Ausrufezeichen setzte sie am letztjährigen Weltcupfinal, als sie den achten Platz erreichte. Ihre Stärke sieht sie generell im technischen Bereich beim Kartenlesen. Zudem liegen ihr Wettkämpfe, bei denen viele Höhenmeter zu absolvieren sind. «Das konnte ich am Weltcupfinale in Grindelwald voll ausspielen. Das Gelände dort war extrem steil», freut sie sich.

Neben Höhenflügen erlebte die Winterthurerin auch Tiefs. «Letzten Winter lief gar nichts mehr. Lange wusste ich nicht, an was es lag. Später stellte sich heraus, dass ich Pfeiffersches Drüsenfieber hatte.» Die ganze Saison über kämpfte sie mit den Nachwirkungen der Krankheit. Deshalb stehe momentan auch das Training im physischen Bereich im Vordergrund. «Hier liegt noch viel Verbesserungspotenzial.»

Europameisterschaften im Tessin

Ihr nächstes grosses Ziel seien die Europameisterschaften, welche diesen Frühling im Tessin stattfinden. «Wettkämpfe in der Schweiz sind immer etwas Spezielles.» Trainings in diesem Gelände stehen deshalb auf dem Programm.

Noch ist ein Startplatz aber nicht sicher: Die Selektionsläufe entscheiden, wer einen der begehrten Startplätze erhält. «Es gibt viele starke Läuferinnen, die gute Resultate liefern können», stellt Sina Tommer fest.

Weiterer Höhepunkt in der Saison ist für die angehende Primarlehrerin die Studenten-WM in Finnland. Hier möchte sie eine Platzierung unter den ersten zehn Läuferinnen erreichen.

Balance zwischen Training und Erholung finden

Als sie ihr Studium an der PH Zürich begann, habe ihr Tag nur aus Training, Schule und Schlafen bestanden. «Mein soziales Leben und Erholungsphasen kamen zu kurz.» Der Wechsel zum Teilzeitstudium zur Primarlehrerin sorgte für einen besseren Ausgleich.

«So bleibt trotzdem genügend Zeit für den Sport und für mein Umfeld», so die 23-Jährige. Denn wichtig sei, eine gute Balance zwischen Training und Erholung zu finden. «Das gelingt mir noch nicht immer.»

Sina Tommer ist nicht das einzige Kadermitglied, das in der Eulachstadt wohnhaft ist. Unter den Winterthurer Spitzenläufern habe sich ein Netzwerk gebildet. «Wir trainieren immer wieder zusammen und unternehmen auch abseits vom Sport gemeinsame Dinge», erzählt sie. Viele seien wegen dem Studium gekommen und dann geblieben.

