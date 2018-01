Für den HC Rychenberg wurden am vergangenen Wochenende in zwei Derbys gegen GC zwei für den weiteren Saisonverlauf zentrale Fragen beantwortet: Zum einen wird es nichts mit dem zweiten Cupfinal in Folge, zum anderen steht die Teilnahme an den Playoffs so gut wie fest. In diesen träfe Rolf Kerns Team nach derzeitiger Tabellenlage auf seinen häufigsten und auch letztjährigen Viertelfinalgegner, den überraschenden Dritten Unihockey Tigers Langnau.

Zusätzliche Brisanz fürs Event-Heimspiel

Wenn sich die beiden Mannschaften am Samstag ab 19 Uhr in der Winterthurer Eulachhalle gegenüberstehen, geht es daher nicht nur um drei Punkte und eine möglichst gute Positionierung am Ende der Qualifikation. Das alljährliche Event-Heimspiel des HCR könnte auch das Präliminare für die erste Playoff-Runde sein, was ihm zusätzliche Brisanz verleiht.

Am Event-Heimspiel sind neben der NLA-Mannschaft auch die U18 und die U21 am Werk (Quelle: Facebook):

Wovon die erneut in Scharen erwarteten Zuschauer ausgehen können, ist, dass die Begegnung auf entschieden höherem Niveau sein wird als jene in der Hinrunde. Im Oktober befand sich der HCR in einer Baisse und verlor mit 6:8, was seine vierte Niederlage in Serie war. Jetzt haben die Winterthurer vier der letzten fünf Partien gewonnen.

Die Emmentaler ihrerseits holten im selben Zeitraum gar noch einen Punkt mehr. Das Duell der beiden schwedischen Doppelweltmeister Johann Samuelsson (Langnau) und dem immer besser in Form kommenden Rasmus Sundstedt verspricht ein spannendes und hochklassiges zu werden. (René Bachmann)