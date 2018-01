In diesem Mehrfamilienhaus bei der Bushaltestelle Gaswerk brach am Donnerstag um 11.30 Uhr ein Feuer aus. (Foto: Talina Steinmetz)

Bei der Bushaltestelle Gaswerk in Töss stand am Donnerstag ein Haus in Brand, bestätigte die Kantonspolizei Zürich auf Anfrage von Radio Top. Die um 11.30 Uhr alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer unter Kontrolle bringen. Brandermittler gehen nun der Ursache nach. Der Sachschaden wird auf über hunderttausend Franken geschätzt, die Liegenschaft ist unbewohnbar. Gemäss der Kantonspolizei Winterthur kümmert sich die Stadt Winterthur um die Unterbringung der betroffenen Personen.

Die Feuerwehrleute entfernten Ziegel vom Dach, um zu verhindern, dass sich Glutnester entzünden:

In der betroffenen Liegenschaft sind laut Kapo-Mediensprecher Ralph Hirt vier Personen gemeldet. Die drei anwesenden Bewohner hätten sich vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte in Sicherheitbringen können. Eine sei mittelschwer verletzt, zwei leicht. Sie wurden wegen Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht.

Um künstlichen Stau durch Gaffer zu verhindern sperrte die Polizei die Zürcherstrasse für rund eine Stunde. Die Strasse ist nun in beiden Richtungen wieder befahrbar. (toponline/mth/tas)