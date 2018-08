Schlichte Wort(spielerei)karten bietet Sonja Feuz in ihrem Koffer zum Verkauf an. Auf Wunsch der Kunden werden auch Themenkarten für bestimmte Anlässe gefertigt. (Foto: PD)

Am 18. August wird der Anlass in der Reithalle Winterthur durchgeführt. (Foto: PD)

Am Koffermarkt stöbern Besucher in den geschmückten Gepäckstücken nach handgefertigtem Kunsthandwerk. (Foto: PD)

«Wenn sich jemand einen Gürtel von mir umschnallt und die Begeisterung für meine Produkte teilt, dann freut mich das jedes Mal sehr.» Die Schwärmerei des gelernten Maschinenmechanikers Urs Stahel gilt dem Koffermarkt. Schon viermal war der Handwerker, der Lederwaren aller Art herstellt, an einem solchen in der Schweiz vertreten.

In Winterthur stellte er bisher zweimal seine Waren aus. Gemeinsam mit über 100 anderen Ausstellern wird er sich auch jenen am Samstag, 18. August, in der Reithalle nicht entgehen lassen. «Allein schon wegen der schönen Halle und der Atmosphäre reizt es mich, daran teilzunehmen», sagt er.

Viel Präsentieren auf wenig Platz

Ähnlich sehen das drei Ausstellerinnen. «Mit dem Koffermarkt kann ich den Absatz vergrössern und neue Kontakte knüpfen», so Sonja Feuz. Für die gelernte Schriftsetzerin ist es die vierte Koffermarkt-Teilnahme in Winterthur, durch welche sich auch einige Freundschaften ergeben haben.

«Der Erfolg war riesig.» Mirjam Mazza, Ausstellerin

Wie auch die anderen Aussteller hat sie für die Präsentation der handgefertigten typografischen Wortkarten, Tischsets sowie Glasuntersetzer nur einen Koffer zur Verfügung. «Auf der beschränkten Ausstellungsfläche kann ich darum nur eine kleine Auswahl zeigen», erklärt sie. Das Dekorieren und Ausstellen beinhalte daher auch Herausforderungen. Für die Loopschal-Ausstellerin Ines Goerner besteht diese jeweils darin, «möglichst viel zu zeigen und trotzdem ansprechend zu präsentieren».

Mirjam Mazza, die bunte Velosattelüberzüge aus beschichteter Baumwolle und passende Veloglocken herstellt, ist was die Präsentation ihrer Produkte anbelangt schon ziemlich geübt. Schliesslich war sie auch schon achtmal an einem solchen Markt vertreten. «Da ich schon öfters an Koffermarkten war, weiss ich, wie ich die kleine Fläche optimal nutzen kann.» An ihre erste Teilnahme in Winterthur erinnert sie sich gern zurück: «Mein Stand wurde richtig gestürmt. Der Erfolg war riesig.»

Event neu vor der Halle

Lotti Kneubühler war schon an zehn Koffermärkten vertreten, gehört quasi zu den Expertinnen und hat den Event einst nach Winterthur geholt. «Meine Atelierpartnerin Juli Feuerstein und ich suchten nach neuen Verkaufsmöglichkeiten für unsere Produkte. Wir wurden durch den Koffermarkt in Schaffhausen neugierig und dachten, das braucht es auch in Winterthur.»

«Einen Koffermarkt braucht es auch in Winterthur.» Lotti Kneubühler, ehemalige Koffermarkt-Organisatorin

In der Zwischenzeit haben Barbara Rothlin und Anita Haug das Zepter übernommen, Lotti Kneubühler ist dem Anlass als Ausstellerin aber treu geblieben. Auch dieses Jahr führen die beiden Organisatorinnen den Koffermarkt in der Reithalle durch. Neu arbeiten sie mit drei Streetfood-Anbietern zusammen.