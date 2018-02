Thomas Steffen, der neue alte Präsident des Fasnachtskomitees Winterthur, schnitt am Montag, 5. Februar, um 19 Uhr den Hammen an. Durch diese Tradition wurde die Fasnacht 2018 offiziell eröffnet. Fasnachtsfreunde und Winterthurer Prominente feierten das Einläuten der Narrenzeit.

Im Restaurant JJ Catering auf dem Rieterareal in Töss herrschte gestern Abend, 5. Februar, wortwörtlich buntes Treiben. Fasnachtsfans in allen möglichen Kostümen strömten zum Hammenschmaus 2018. Um Punkt 19 Uhr schnitt Thomas Steffen, Präsident des Fasnachtskomitees Winterthur (Fakowi), den Hammen vor über 100 Gästen an. Durch dieses Ritual ist die Fasnachtszeit in Winterthur nun offiziell eröffnet.

«Fakowi recycelt gerne»

Thomas Steffen ist kein neues Gesicht bei den Fasnächtlern. Bereits in frühere Jahren war er Präsident des Fakowi. Im August 2017 nahm er das Amt als Nachfolger von Sascha Biscioni wieder unter seine Fittiche.

«Das Fakowi recycelt gerne. Ich bin froh, wieder hier zu sein», verkündete Thomas Steffen am Hammenschmaus 2018. Die Gäste freuten sich mit ihm und klatschten begeistert Beifall.

Neben den vielen Fasnachtsfans fanden sich auch einige Winterthurer Prominente darunter, so zum Beispiel Stadtpräsident Michael Künzle (CVP), Stadträtin Yvonne Beutler (SP) oder Gemeinderätin Chantal Leupi (SVP).

Thomas Steffen grüsste alle persönlich und bedankte sich sowohl bei der Stadt Winterthur wie auch bei allen Sponsoren, Medien und freiwilligen Mitarbeitern für die Zusammenarbeit. «So kann eine schöne Fasnacht auf die Beine gestellt werden. Das treibt an», so der Fakowi-Präsident.