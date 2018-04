Die Stadtpolizei Winterthur stoppte am Donnerstag einen angetrunkenen Autofahrer. (Foto: PD)

Kurz vor Mitternacht des 12. Aprils fiel einer Patrouille der Stadtpolizei Winterthur am Bahnhofplatz ein Wagen durch seine unsichere Fahrweise auf. Als der Lenker des Autos den Streifenwagen sah, beschleunigte er und ergriff die Flucht durch eine Einbahnstrasse. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und konnten den Flüchtenden, der auf seiner waghalsigen Fahrt unter anderem ein Rotlicht missachtete, schliesslich an der Irchelstrasse stoppen und einer Kontrolle unterziehen.

Dabei zeigte sich, dass der 24-jährige Schweizer in einem geliehenen Wagen unterwegs war und zum wiederholten Mal in angetrunkenem Zustand ein Motorfahrzeug lenkte. Ausserdem besteht der dringende Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Kokain stand. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blut- und Urinprobe an.

Der Führerausweis konnte dem Mann nicht abgenommen werden, da ihm dieser bereits zu einem früheren Zeitpunkt entzogen worden war. (zo)