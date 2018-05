Im Jahr 2012 hat sich die Winterthurer Bevölkerung für die Ziele einer 2000-Watt-Gesellschaft ausgesprochen. Damit sind der Primärenergieverbrauch und der Treibhausgasausstoss bis 2050 deutlich zu reduzieren. Zudem soll die Stromversorgung ab dann ohne Kernkraft erfolgen.

Die Stadt ist dazu verpflichtet, dem Grossen Gemeinderat alle vier Jahre einen Zwischenbericht vorzulegen. Der aktuelle Bericht dokumentiert den Zwischenstand der Zielerreichung für 2016. Auch werden die Massnahmen und deren Umsetzungsstand per Ende 2016 erläutert. Der Bericht zeigt sowohl Erfreuliches, hält aber auch fest, dass weiterhin Handlungsbedarf besteht.

Zwischenziele erreicht

So seien die für 2020 formulierten Zwischenziele betreffend Primärenergieverbauch und Treibhausgasausstoss bereits erreicht worden. Auch der Kernenergieanteil liege derzeit bei weniger als 20 Prozent. Jedoch konnte der Treibhausgasausstoss in den letzten vier Jahren nicht weiter reduziert werden. Gerade in diesem Bereich liege deshalb ein grosses Verbesserungspotenzial.

Dass die Zahlen deutlich unter den vorgegebenen Werten liegen, ist nicht nur einer fortschrittlichen Energie- und Klimapolitik zu verdanken, sondern ist auch durch eine neue Berechnungsmethodik zu begründen. Wie die Stadt in ihrem Zwischenbericht schreibt, liefere diese neue Methodik nicht nur exaktere, sondern auch deutlich tiefere Zahlen als die bisherige Berechnungsweise. Dies kritisiert auch die GLP Winterthur in ihrem Kommentar zum Zwischenbericht.

«Winterthur hat seine Hausaufgaben noch längst nicht erledigt.» Grüne Winterthur

Wirksame Massnahmen

Die grösste Wirksamkeit zeigen Massnahmen im energetischen Bereich. So zum Beispiel der Umstieg von Ölheizungen auf klimaschonendere Heizsysteme. Wärmepumpen, Fernwärme oder Holz werden als Beispiel für umweltschonendere Alternativen genannt.

Gerade das aus wirtschaftlichen Gründen gestoppte Wärmeverbundprojekt Aquifer war eine der zentralen Massnahmen im Energieplan. Sowohl die GLP als auch die Grüne Winterthur kritisieren in einem Schreiben, dass das Projekt eingestellt wurde. Beide Parteien erwarten vom Stadtrat, dass er für diese zentrale Massnahme im Energieplan eine baldige Alternative präsentiert.

Treibhausgasemissionen stagnieren

Ein Hauptgrund, weshalb die Treibhausgasemissionen seit 2012 kaum sanken, sei gemäss der Stadt Winterthur die Nachfrage nach günstigem Strom. Dieser ist an keine Herstellernachweise gebunden und man nehme deshalb an, dass dieser für einen grossen Anteil der Treibhausgasemissionen verantwortlich ist.

Um den Treibhausgasausstoss weiter zu reduzieren, sieht man im Zwischenbericht noch grossen Handlungsbedarf im Bereich der Mobilität. Eine weitere Verkehrszunahme soll verhindert werden, zugleich müsse der Umstieg auf ÖV, Fuss- und Veloverkehr gefördert werden.

Bis zum Jahr 2050 sollen die folgenden Ziele erreicht werden:

Der Primärenergieverbrauch entspricht einem Durchschnittswert von 2000 Watt Dauerleistung pro Person.

Die Treibhausgasemissionen werden auf 2 Tonnen CO 2 -Äquivalente pro Person und Jahr reduziert.

Der Strom wird ohne Kernenergie produziert.

Die angewandte Berechnungsmethodik berücksichtigt nur CO 2 -Emissionen, die im Energie-Bereich anfallen. Emissionen aus industriellen Prozessen oder der Landwirtschaft werden nicht miteinbezogen. Auch der CO 2 -Ausstoss durch Konsum und Ernährung wird ausgeklammert. Diese sogenannten «grauen Emissionen» sind bei einer vollständigen Treibhausgasbilanz hinzuzurechnen. In der Regel fällt daher der Pro-Kopf-Wert fast doppelt so hoch aus wie im Bericht genannt. Die Bevölkerung soll deshalb auch darauf zunehmend sensibilisiert werden.

«Klimaschutz im Sparmodus genügt nicht»

Die Berechnungsmethode löst bei den Grünen Kritik aus: «Insbesondere unter der Berücksichtigung der Tatsache, dass zum lokalen Ausstoss (lediglich dieser ist hier betrachtet) nochmals rund das doppelte an CO 2 -Emissionen im Ausland (v.a. aufgrund der Importe von Produkten, aber auch von Ferienaktivitäten) hinzuzurechnen sind.»