Besonders häufig passieren Fehler bei der Wahl des Parlaments, sagt Thomas Bolleter. Manche würden gleich das ganze Bündel an Listen in die Urne einwerfen. (Foto: Tina Schöni)

Am 4. März ist es soweit, die Erneuerungswahlen in Winterthur stehen an. Die Abstimmungsunterlagen sind mittlerweile in den Briefkästen gelandet. Jetzt gilt es bloss noch, die Wahlzettel korrektauszufüllen und fristgerecht abzugeben. Fragt sich bloss, wie macht man’s richtig?

Einer, der es wissen muss, ist Thomas Bolleter. Gemäss dem Leiter des Winterthurer Wahlbüros sei die Wahl des Grossen Gemeinderats jeweils einer der grössten Stolpersteine. «Sie sorgt immer wieder für Diskussionen.»

Das habe sich auch bei den letzten Erneuerungswahlen 2014 gezeigt. «Von 32‘245 eingegangenen Wahlzetteln waren damals 3588 ungültig», so der Winterthurer. Mitunter ein Grund für diese hohe Zahl: Statt wie erlaubt bloss eine Liste, hätten manche Stimmbürgerinnen und –bürger gleich das ganze Bündel eingeworfen. «So kann eine einzelne Person allein schon für elf ungültige Listen sorgen.»

Wahlanleitung gründlich studieren

Weshalb die Bürger relativ häufig diesen Fehler begehen würden, sei schwierig zu eruieren. Überforderung? Gleichgültigkeit? Protest? «Darüber kann nur spekuliert werden.»

Kleinere Schreibfehler bei den Namen der Stadtrats-Kandidierenden sind zulässig, solange keine Zweifel bestehen, wer damit gemeint ist. (Foto: Tina Schöni)

Thomas Bolleter empfiehlt generell, auf den ersten Seiten des Dossiers die Wahlanleitung gründlich zu studieren. «So können klassische Fehler beim Kumulieren, Panaschieren oder Ändern der Listenbezeichnung und -nummer vermieden werden.»

Zu beachten gilt, dass bei der Wahl des Parlaments bloss eine Liste abgegeben wird. Auf dieser dürfen Personen höchstens zweimal vorkommen und im Ganzen nicht mehr als 60 Namen genannt werden. Ausserdem müssen die Namen vollständig ausgeschrieben, der Stimmrechtsausweis von Hand unterschrieben und keine Liste komplett leer abgegeben werden. Gänsefüsschen oder Klammerbemerkungen wie «dito» sind nicht zulässig.

Beleidigungen kommen in Winterthur selten vor

Manche Bürger haben ihre Stimmzettel in den vergangenen Jahren genutzt, um ihren Frust zu äussern. «Da stand auch schon, ‹alle Stadträte sind blöd›», erinnert sich Thomas Bolleter. Solche Beleidigungen seien aber eher selten und der Stimmzettel dann sowieso ungültig. Anders sieht es bei Glückwünsche oder Grussbotschaften aus. «Das ist erlaubt und darüber freuen wir uns teils auch.»

Wer in dem ganzen Namen-Dschungel der Wahllisten den Überblick verliert, muss keine grossen Sorgen haben. Kleinere Schreibfehler seien kein grosses Thema. Stehe bei der diesjährigen Stadtratswahl beispielsweise für den aktuellen Stadtpräsidenten bloss «Künzli» auf dem Zettel oder würde Barbara Günthard-Maier nicht mit Doppelnamen genannt, zähle die Stimme für den jeweiligen Kandidierenden trotzdem.

Das Wahlbüro handle in solchen Fällen nach gesundem Menschenverstand. «Es darf kein begründeter Zweifel bestehen, wer mit dem Namen gemeint ist. Am besten ist es aber, den vollständigen Namen und die Partei aufzuschreiben», merkt Thomas Bolleter an.

Insgesamt 900 Personen im Urnendienst

Am 4. März werden in Winterthur rund 900 Personen für die Stimmenzählung in den Wahlbüros und den 27 städtischen Urnenstandorten im Einsatz sein. Thomas Bolleter hat sein Kuvert bereits abgeschickt. «Das erledige ich relativ schnell, dann ist es gemacht.» Mit dieser Einstellung ist er nicht allein. «Erfahrungsgemäss machen es die meisten entweder gleich in den ersten Tagen oder dann kurz vor dem Wahlsonntag.»