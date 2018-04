Eldorado für Zweirad-Liebhaber: Am Samstag, 14. April 2018, fand in der Winterthurer Reithalle die beliebte Velobörse statt.

Das beliebteste Fortbewegungsmittel der Winterthurer im Frühling? Wer am Samstag in der Reithalle vorbeischaute, der beantwortet diese Frage mit „Velo“. Der Andrang an der Velobörse war einmal mehr enorm. Hunderte Velos wechselten – natürlich nicht ohne Probefahrt – ihre Besitzer.

Viele nutzten auch die Gelegenheit, um das Velo vom Winterschmutz zu befreien. Schüler griffen zu Lumpen und Schmiermittel und verdienten sich ein Sackgeld.

Gefragte Beratung

Ebenso gefragt war die Beratung vor Ort. Die Fachmänner überprüften die jeweiligen Velos und berieten betreffend allfällige Reparaturen. Auch liessen sich die Besucher über Velohelme, Schlösser, Sattelüberzüge, Beleuchtungen und Körbe informieren. (mig)