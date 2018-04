Wer das neue Freizeitvergnügen ausprobieren will, kann im Skillspark am Lagerplatz Schläger und Bälle beziehen und loslegen. Dort befindet sich auch der Startpunkt des Urban Golf Parcours, wie das House of Winterthur mitteilte. Den ersten Abschlag machte am Donnerstag dann auch der amtierende Schweizer Meister Samuel Steiner.

Das Angebot in Winterthur richte sich ebenso an Liebhaber des klassischen Golfsports wie an Anhänger der alternativ-urbanen Subkultur. Der Parcours mit Bahnen bis zu 94 Metern führt einerseits über Areale mit Industrie-Charme, durch alte Fabrikhallen und ungenutzte Lagerräume, aber auch durch grüne Parks in der Winterthurer City.

Ungefährliche Angelegenheit

Sorgen um die Sicherheit müsse sich niemand machen, sind die Initianten überzeugt. Ein hohes Credo der Urban Golfer laute «Spielen ohne Respekt vor der Natur und den Passanten geht gar nicht». Ausserdem sind die Bälle bei dieser Sportart weicher und leichter als die üblichen Golfbälle.

Der Parcours ist ein Pilotprojekt, das von Stadtgrün, dem Sportamt, der Immobilienbewirtschaftung sowie der Berufsfachschule unterstützt wird. Es sei vorerst auf zwei Jahre ausgelegt – «mit Potenzial für einen Ausbau», schreibt das House of Winterthur. Lanciert wurde die Idee vom ehemaligen Winterthurer Tourismusdirektor Pierre Droz und dem Eventorganisator Didi Keller.