«Plus eins, plus eins, plus eins.» So fasste Wahlkampfleiter und Gemeinderat Urs Glättli die Ziele der GLP Winterthur an der Wahlkampferöffnung zusammen, die hinsichtlich der Erneuerungswahlen am 4. März durchgeführt wurde. Neben der Kandidatur von Annetta Steiner fürs Stadtpräsidium und den Stadtrat wollen die Grünliberalen einen achten Sitz im Grossen Gemeinderat erobern. In der aktuellen Periode besetzen sie sieben Plätze im Parlament.

Eine «starke und vielseitige Liste 4»

Angeführt wird die Wahlliste von Annetta Steiner, gefolgt von fünf weiteren bisherigen Gemeinderätinnen und Gemeinderäte. Auf Platz 7 und 8 sind Samuel Kocher und Monica Della Vedova Mumenthaler. Gut platziert ist auch der jüngste GLP-Kandidat, Fabian Uetz (21), auf dem neunten Platz. Insgesamt treten 15 Spitzenkandidierende an.

Urs Glättli spricht von einer «starken und vielseitigen Liste 4». Mehr als ein Drittel sind Frauen, in den Top 8 ist das Geschlechterverhältnis gar ausgeglichen. «Unsere Liste ist breit abgestützt mit Kandidatinnen und Kandidaten jeden Alters aus allen Berufsgattungen und Quartieren», hob der Wahlkampfleiter hervor.

Eigens eine Velokarte erstellt

Als grosses politisches Anliegen präsentierte die GLP an der Wahlkampferöffnung die Stärkung der Velostadt Winterthur. Ziel sei, dass möglichst bald hindernisfreie Veloschnellrouten umgesetzt würden. Eigens für die Wahlen liessen die Grünliberalen eine Velokarte fertigen, auf der die sichersten Fahrradstrecken der Eulachstadt und anspruchsvolle Querungen unterwegs erfasst sind.

Die GLP Winterthur organisierte zum Wahlkampfauftakt eine Velotour (Handyvideo: Michael Hotz):

Auf einer kurzen Velotour zu Beginn des Anlasses wurde auch ein Teil der Routen abgefahren. Dabei wurden auch Erfolge und Niederlagen der GLP im Parlament bei dieser Thematik präsentiert. Zufrieden zeigte sich Annetta Steiner damit, dass der Frohbergweg, der als teuerster Veloweg Winterthurs gilt, trotz Widerstand von bürgerlicher Seite umgesetzt worden war. «Der Weg ermöglicht eine hindernisfreie Fahrt von Töss bis nach Seen.»

Vorstoss für autofreie Stadthausstrasse

Bei den Veloparkplätzen vor dem Superblock hat sich die GLP hingegen nicht durchsetzen können. Verschiedene Inputs von Pro Velo, die auch die Grünliberalen unterstützt hätten, seien bei der Realisierung nicht aufgenommen worden. So sind die Velo-Abstellplätze etwa ungedeckt.

Dass die GLP in der Verkehrspolitik aktiv ist, bewies die Partei Anfang Dezember. In zwei Vorstössen fordert sie zusammen mit anderen Parteien, dass die Stadthausstrasse autofrei wird.

Die Eigenverantwortung fördern

Ein weiteres GLP-Schwerpunkt-thema ist eine Politik, die auf Eigenverantwortung beruht und diese stärkt. Privat- und Eigeninitiativen sollen gefördert werden. Als konkretes Beispiel dafür stehe die Ballsport-Arena Win4 im Deutweg. Als wichtiges umweltpolitisches Anliegen gilt die Umsetzung des 2000-Watt-Ziels.