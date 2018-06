«Wer in die Vergangenheit des Vereins eintaucht, stösst auf Streitigkeiten zwischen den Vereinsmitgliedern und Zwist mit Vorgesetzten oder Humorvolles», so Vereinspräsidentin Brigitte Gubler (2.v.r.). (Fotos: PD)

Zum 100-Jahr-Jubiläum des Hauswartevereins Winterthur wurden im Vereinsarchiv die Geister der Vergangenheit zum Leben erweckt. Zwei Jahre lang setzte sich ein Komitee mit historischem Material auseinander. Dabei herausgekommen ist eine Festschrift, die den Leser auf eine Zeitreise durchs Jahrhundert entführt.

«Wer in die Vergangenheit des Vereins eintaucht, stösst auf Streitigkeiten zwischen den Vereinsmitgliedern und Zwist mit Vorgesetzten oder Humorvolles», so Vereinspräsidentin Brigitte Gubler. Als der Verein gegründet wird, haben die Menschen in der Schweiz allerdings wenig zu lachen: Es ist das Jahr 1917. Im Ersten Weltkrieg kämpft die Schweizer Bevölkerung gegen Hunger und Kälte, es kommt zu Versorgungskrisen.

In jener Zeit schliessen sich die Abwarte von Winterthur zusammen. Zusammen sind sie stark. Zusammen können die Abwarte ihre Anliegen vor ihrem Arbeitgeber, der Stadt Winterthur, vertreten.

Der Wirtshausfreund

Die Festschrift zum Jubiläum des Hauswartevereins erweist sich als Sammelsurium von Geschichte und Geschichten: In den 20er Jahren wird die Pausenmilch eingeführt. Eine Badefrau wird eingestellt, weil die Schüler daheim kein Bad haben. Sie baden in der Schule. Ein Foto von 1923 (siehe unten) zeigt Frauen des Hauswartevereins.

1931 zählt der Verein 50 Mitglieder. Im selben Jahr wird protokolliert: «Der Kollege und Kassier [...] wird zur Vorstandssitzung eingeladen, da er seit einiger Zeit mehr in einem gewissen Wirtshaus gesehen wird als an seiner Arbeit. Er vernachlässigt seine Familie, sein Amt als Kassier und seinen Beruf als Abwart. Der Vorstand versucht ihn auf den rechten Weg zurück zu bringen.»

Schüblig, Schüblig, Schüblig

Bei der Generalversammlung gibt es zu Beginn des 20. Jahrhunderts fast jedes Mal Schüblig. Als die Weltwirtschaftskrise 1929 einsetzt, werden sie vorerst abgesetzt. 1937 feiern sie ihr Comeback. Die Geschichte der Hauswartegeneralversammlungschüblig ist nur ein kleiner Vorgeschmack auf die reiche Geschichtskost in der Festschrift. En Guete!

100-Jahr-Jubiläumsfest des Hauswarteverein Winterthur: am Samstag, 23. Juni, ab 17 Uhr im Schulhaus Wyden an der Espenstrasse 16 in Wülflingen. Stadtpräsident Michael Künzle und Stadtrat Jürg Altwegg haben sich angemeldet. Als Hauptprogrammpunkt wird Slam-Poetin Lara Stoll auftreten.