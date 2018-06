Von ihrem Vater, der Schwing-Legende Karl Meli, hat Irène Bodenmann-Meli nicht nur das Restaurant Sternen, sondern auch das Talent zum Schwingsport geerbt – sowie einen eisernen Willen.

Die City-Vereinigung Junge Altstadt Winterthur hatte letztes Jahr die Altstadt mit bunten Bänkli verschönert. Die Aktion endete mit einer Auktion. Zwei Bänkli blieben aber übrig. Als die Kunstobjekte zerschreddert werden sollten, dachte sich die Wirtin: «Nicht verschwenden, sondern verwenden.»

«Die Medien vermitteln den falschen Eindruck, die Betroffenen wären lebende Untote.» Irène Bodenmann-Meli, Wirtin

Die zwei Sitzmöbel will die Frau, Kämpfernatur und selbst Krebsbetroffene, lieber erneut versteigern. Der Erlös soll in die Kasse des Turmhauses (siehe Box) fliessen. «Gmeinsam für e starchi Sach», das ist ihr Motto des Benefiz-Anlasses, der in ihrem Veltheimer Restaurant stattfinden wird.

Treffpunkt Turmhaus

Das Turmhaus in Winterthur bietet ein breites Angebot für Krebsbetroffene, Angehörige, Fachpersonen oder Interessierte. Die Besucher können hier auftanken, sich Beratung oder Informationen holen oder an Kursen, Vorträgen und Workshops teilnehmen. An 252 Tagen stand es im Jahr 2017 offen – rund 4000 Besucherinnen und Besucher fanden den Weg ins Zentrum. Finanziert wird das an der Haldenstrasse 69 unweit des Kantonsspitals Winterthur gelegene Turmhaus ausschliesslich durch Spendengelder.

Gefragt, gesagt, getan

Im Turmhaus war man laut Cordula Sanwald, Kommunikationsbeauftragte der Krebsliga Zürich, «Feuer und Flamme» für Bodenmann-Melis Idee. Schon für die Aktion der Cityvereinigung hatte das Turmhaus ein Bänkli mit einem Lebensbaum bemalt, das heute im Begegnungzentrum als Sitzmöbel dient. Die damals beteiligten Künstlerinnen fragten schon lange, wann das nächste Projekt beginnen würde.

Gefragt, gesagt, getan. Von Februar bis Mai verzierten sie die beiden Bänklis mit speziellen Motiven, genauer gesagt mit «Zentangle». Turmhaus-Leiterin Antje Mirwald erklärt die Abbildungen: «Es handelt sich um Muster, die Mandalas ähnlich sind und dem Zen-Buddhismus nahestehen.»

Blüemli und Bienli

Statt zerstückelt und entsorgt zu werden, wurden die beiden Bänkli in neue Farben getaucht: eines ist jetzt bunt, das andere schwarz-weiss. Neben den grafischen Formen sind auch Blüemli zu erkennen. Auf dem einen schwirren auch Bienli herum. Doch nicht nur die Blüemli blühen als Motive auf, sondern auch die Besucher des Turmhauses. Bodenmann-Meli, der man ihre Krankheit nicht ansieht, plaudert mit anderen Besuchern. Es wird unerwartet viel gelacht.

Ein bisschen kommt man sich wie in einem Café oder einem Kulturzentrum vor. «Die Medien vermitteln den falschen Eindruck, die Betroffenen wären lebende Untote», so die Geschäftsführerin des Sternen, die auch das Schwinger-Museum Winterthur leitet.

Dass das Turmhaus ihre «zweite Heimat» geworden ist, liege an der «Liebe und Echtheit» des Ortes und der Menschen, die ihn aufsuchen. Worte aus dem Munde einer Frau, die selbst authentischer nicht sein könnte: Sie spricht in der Öffentlichkeit aus, was wohl viele Betroffene selbst ihren Liebsten nicht mitteilen würden.

Krebs ist ihr «Haustier»

Bodenmann-Meli ist «unheilbar» krank. Ihr grösster Gegner wirkt unbesiegbar. Doch sie gibt niemals auf. Ihr Blick ist selbstbewusst, ein Schimmer von Unbezwingbarkeit ist ihren Augen abzulesen. Für den Krebs benutzt sie eine Metapher: Er sei ihr «Haustier.»

Ihre Situation nehme sie mit Ironie und freue sich sehr auf den Anlass. «Wir hoffen ganz fest, dass viele Menschen kommen, um dazu beizutragen, dass wir einen schönen Batzen fürs Turmhaus erhalten», so Mirwald. Als ehrenamtlicher Auktionator wird Stadtammann Roland Isler amten.

Versteigerung: Freitag, 15. Juni, ab 18 Uhr im Sternen an der Löwenstrasse 4 in Winti. Ab 14 Uhr Basar, Grilladen und Musik, bei dem Turmhaus-Besucherinnen Handgemachtes und Malereien anbieten. Hermann Bischofberger spielt Handorgel.