Gewässer sind gefährlich und unberechenbar. In der Töss haben schon Menschen ihr Leben gelassen – oft nach dem gleichen Schema. Die Polizei beantwortet die Frage, ob man Hilfe leisten soll, wenn man sich selbst in Gefahr begibt. Doch auch in den Badis gibt es Risikofaktoren. Matteo Taormina, Leiter des Schwimmbads Wolfensberg, gibt Tipps.