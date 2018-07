Wenn wieder zahlreiche Feuerwerke den Nachthimmel erhellen und manch einer seine Schweizerflagge hoch gehisst hat, dann kann es nur der erste August sein. Die Schweiz feiert Geburtstag. Dazu gehören neben einer richtigen Feier auch ein paar Geburtstagswünsche.

Welche Wünsche haben die Winterthurer an die Schweiz? Passanten haben «Züriost» verraten, was sie dem Land der Uhren, Schokolade und Berge wünschen.

Iwan Bürgi (52) aus Winterthur

«Es stimmt doch eigentlich alles in der Schweiz, darum wünsche ich ihr einfach alles Gute und dass sie so bleibt wie sie ist. Wem es hier nicht gefällt, der kann ja in ein anderes Land gehen.»