Am Donnerstag wurde in der Talackerstrasse eine neue Gasleitung in Betrieb genommen – mit unangenehmen Folgen. (Screenshot: Google Maps)

Gestern Donnerstagnachmittag ist an der Talackerstrasse eine neue Gasleitung in Betrieb genommen worden. Dabei ist aus unbekannten Gründen trotz Einhaltung sämtlicher Regeln wahrscheinlich eine Restmenge Luft in der Leitung verblieben, was äusserst selten vorkommt.

Diese Luft hat sich im Gasnetz verteilt. Das hat in der näheren Umgebung der Baustelle am Abend und in der Nacht zum Ausfall mehrerer Gasheizungen geführt. Der Störungsdienst von Stadtwerk Winterthur kann die Störung durch Entlüftung der Heizung jedoch rasch beheben.

Stadtwerk Winterthur hat den betroffenen Versorgungsring in der Nacht auf Freitag entlüftet. Dennoch kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich noch einzelne Luftblasen durch das Netz bewegen und vereinzelt weitere Störungen verursachen. Der Störungsdienst von Stadtwerk Winterthur steht rund um die Uhr unter Telefon 0800 84 00 84 zur Verfügung. (eka)