Der Countdown läuft: In 59 Tagen, am 14. Juni, startet die Fussball-Weltmeisterschaft in Russland. Seit 2008 gibt es, alternativ zum Panini-Sammelalbum, das «Tschutti Heftli». Wie auch beim herkömmlichen Sammelheft werden Sticker der Spieler eingeklebt. Jedoch sind es beim «Tschutti Heftli» keine Fotografien, sondern Illustrationen von Künstlern der ganzen Welt.

Einer dieser Künstler ist Samuel Jordi aus Winterthur. Er illustrierte die Panamaer. In der Gestaltung sei er frei gewesen. «Ich entschied mich für Porträts aus Sand. Das ist eine Technik, die ich bei Aufträgen nie anwenden würde», so der 40-Jährige.

Porträtierte auch live erkannt

Umgesetzt hat Samuel Jordi seine Idee im Januar auf den Kanaren. «Dort hatte ich die nötige Zeit sowie den Sand.» Zuerst skizzierte der Winterthurer alle Spieler auf ein Blatt Papier. Dann kam der Sand zum Einsatz. «Männer mit prägnanten Gesichtszügen oder ausgefallenen Frisuren waren einfacher zu gestalten als solche, die ein unauffälliges Gesicht haben.»

Insgesamt haben die dreizehn Porträts, zwölf Spieler und ein Selbstporträt, circa drei Wochen in Anspruch genommen. Mit dem Endresultat ist Samuel Jordi zufrieden. «Ich schaute im März das Freundschaftsspiel zwischen der Schweiz und Panama. Da erkannte ich die porträtierten Spieler auf den ersten Blick.»



Um überhaupt eine Mannschaft für das «Tschutti Heftli» gestalten zu können, musste jeder Künstler zuerst ein Porträt von Fussballlegende Diego Maradona einschicken.

Samuel Jordi hatte dafür eine ganz spezielle Idee. «Ich griff den Kokainkonsum von Maradona auf. Daraus gestaltete ich ein Bild, scheinbar aus Kokain. Gearbeitet habe ich mit Puderzucker.»

Insgesamt wurden 532 Maradona-Porträts eingeschickt. Gewinnen konnten nur 32 - darunter auch das Kokain-Bild von Samuel Jordi.

Kein monotones Sammelalbum

Diese künstlerische Freiheit in Verbindung mit Fussball sei es, was das «Tschutti Heftli» für den Winterthurer so einzigartig mache. «Jeder Illustrator lässt seinen eigenen Stil einfliessen. Dadurch lebt das Album, es wirkt nicht monoton.»