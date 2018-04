Der Organisator am Camp 2017 auf dem Sportplatz Flüeli. (Foto: Michael Hotz)

Patrick Bengondo hat so einige Übungen auf Lager, die Nachwuchskicker draussen trainieren können. (Foto: Michael Hotz)

Das Fussballcamp für die Stars von morgen. Mit diesem Slogan wird fürs Bengo Campo geworben, das vom 8. bis 12. Oktober auf dem Sportplatz Deutweg stattfindet. Namensgeber und Organisator ist Patrick Bengondo. Der ehemalige Nationalspieler Kameruns spielte lange beim FC Winterthur, wo er schnell zum Liebling der Fans avancierte.

Paten für die Götti-Aktion gesucht



Wie bereits im vergangenen Jahr suchen die Bengo-Campo-Organisatoren nach Paten, welche die Teilnahmegebühr für 20 Kinder aus armen Familienverhältnissen übernehmen. Diese Kinder werden von einer ausgewiesenen Winterthurer Fachstelle ausgewählt. Interessierte Göttis können sich bis 15. Mai per E-Mail an info@bengocampo.ch oder per Post bei Bengo Campo, Zürcherstrasse 322, 8406 Winterthur melden.

Nun richtet der zurückgetretene Fussballer bereits das dritte Mal sein Camp aus. Um die teilnehmenden Nachwuchskicker darauf vorzubereiten, zeigte er nun «Züriost» einige Basisübungen, die generell alle fussballbegeisterten Kinder und Jugendlichen draussen selber trainieren können.

Übung 1: Ball führen

Wichtig sind viele kleine Ballkontakte. (Handyvideo: Michael Hotz)

Auf den ersten Blick scheint das Führen des Balles einfach zu sein, aber auch dies muss geübt werden. «Der Ball wird ganz sachte mit dem Aussenrist nach vorne gespitzelt. Wichtig sind dabei viele kleine Kontakte», verrät Patrick Bengondo. Und nicht vergessen: «Immer beide Füsse benutzen.»

Übung 2: Ball führen mit Drehungen

So wird die Kontrolle über den Ball trainiert. (Handyvideo: Michael Hotz)

Beherrscht man die erste Übung, kann die Schwierigkeit etwas gesteigert werden. Beim Führen des Balles werden enge Drehungen um die eigene Achse eingebaut. Patrick Bengondo erklärt den Nutzen davon: «So lernen die Kids, immer die Kontrolle über den Ball zu haben. Bei den Drehungen darf der Ball mit dem Aussen- oder Innenrist geführt werden.»

Übung 3: Passen

Der Ball wird mit dem Innenrist gespielt. (Handyvideo: Michael Hotz)

Mit einem guten Pass wird der Ball dem Mitspieler zugespielt. «Das ist meistens eine Frage der Konzentration», meint der ehemalige Profi. Zentral sei, die richtige Technik anzuwenden. «Der Ball wird mit dem Innenrist gespielt. Den Blick richtet man zuerst auf den Empfänger, dann auf den Ball.»

Übung 4: Jonglieren

Der Fuss muss dabei angezogen sein. (Handyvideo: Michael Hotz)

Um Technik und Ballgefühl zu üben, eignet sich das Jonglieren. «Auch hier geht es um die Kontrolle übers Spielgerät», so Patrick Bengondo. Beim Jonglieren müsse der Fuss angezogen sein, sonst springe der Ball weg. Auch hier gelte: «Immer beide Füsse benutzen.»

Übung 5: Übersteiger

Nach dem Trick das Tempo anziehen. (Handyvideo: Michael Hotz)

Der Klassiker aller Tricks ist der Übersteiger. Mit einem Fuss wird über den Ball gestiegen, um einen Laufweg auf die eine Seite anzutäuschen. Dann wird das Spielgerät mit dem anderen Fuss in die entgegengesetzte Richtung mitgenommen. «Obwohl eigentlich alle diesen Trick kennen, funktioniert er immer noch», sagt der Camp-Organisator. Damit die Täuschung wirklich gelinge, sei der Rhythmuswechsel nach dem Übersteiger zentral. «Nach dem Trick muss sofort das Tempo erhöht werden, um möglichst viel Abstand zum Gegner zu schaffen.»

Die Kinder sollen sich wie Profis fühlen

Solche Übungen und noch viel mehr werden die teilnehmenden Kids diesen Herbst im Bengo Campo trainieren. Die Nachwuchskicker sollen sich während der fünf Tage wie echte Fussballprofis fühlen, so der Anspruch von Patrick Bengondo. Sein Credo dabei: Professionalität auf allen Ebenen.

Er führt aus: «Wir kümmern uns darum, dass gut ausgebildete Trainer mit den Kindern arbeiten. Dabei legen wir auch auf eine abgestimmte Ernährung und eine passende Ausrüstung Wert.» Ausserdem bieten die Organisatoren zusätzlich zu den Campzeiten während der ganzen Woche kostenlos Hortbetreuung von 7.30 bis 18 Uhr.

Ein wichtiger Bestandteil des Bengo Campo sind für viele Kinder und auch deren Eltern die Besuche von bekannten Fussball-Profis. Breel Embolo, Luca Zuffi, Amir Abrashi und weitere Stars waren im Camp schon zu Besuch. Wer diesmal vorbeischauen wird, verrät Patrick Bengondo nicht. Dafür gibt er eine andere Neuigkeit preis: «Christa Rigozzi wird den Gala-Abend zum Abschluss am Freitag moderieren.»