In der Bar Plan B präsentierte die SP ihren «Plan Beutler». Die aktuelle Finanzvorsteherin will im zweiten Wahlgang am 15. April den aktuellen Amtsinhaber Michael Künzle (CVP) ablösen und zur ersten Stadtpräsidentin von Winterthur werden. Dafür machte sie zusammen mit Vertreter ihres Wahlkomitees am Mittwoch nochmals Werbung in eigener Sache.

Was Yvonne Beutler erreichen will

Yvonne Beutler legte vor den Medienleuten dar, welche Ziele sie als Stadtpräsidentin verfolgen würde. «Ich will, dass wieder Aufbruchsstimmung herrscht und wir mit einer fortschrittlichen, ökologischen und sozialen Politik selbstbewusst nach innen und aussen auftreten.» Winterthur soll wie zu Sulzer- und Rieterzeiten wieder eine Pionierstadt werden.

Einsatz für solide Finanzen Yvonne Beutler will, «dass es den Unternehmen gut geht und gegenseitig ein konstruktives Verhältnis besteht». (Foto: Michael Hotz)

Ihr sei es ein wichtiges Anliegen, innovative Start-ups hier anzusiedeln und neue Arbeitsplätze zu schaffen. Als Grundlage für jede Entwicklung bezeichnet Yvonne Beutler solide Finanzen. «Dazu gehört auch, dass es den Unternehmen gut geht und gegenseitig ein konstruktives Verhältnis besteht.»

In ökologischer Hinsicht müssten aber auch Projekte gefördert werden, die heute nicht die rentabelsten, aber für die Zukunft wichtig sind. Als Beispiel nannte Yvonne Beutler etwa die viel diskutierten Veloschnellrouten. Durchmischte Quartiere, die Platz für alle bieten, würden ebenfalls zu einer fortschrittlichen Stadt gehören. «Starke Quartiere haben gerade in einer Grossstadt eine grosse Bedeutung. Wo man sich kennt, ist man füreinander da.» Deshalb dürften Quartierzentren oder Schwimmbäder nicht einer «einseitig Steuerfuss-fokussierten Politik» zum Opfer fallen.

Leichter Tadel an Michael Künzle

In ihren Ausführungen schwingte auch Kritik an Michael Künzle mit, ohne dass der Name des Stadtpräsidenten fiel. So sagte sie Sätze wie «Volksnähe ist auch möglich, ohne von einem Anlass zum anderen zu hetzen» oder «Ich sehe den Schwerpunkt der Tätigkeit im Stadtpräsidium nicht nur im Repräsentieren, sondern auch im Führen».

«Ich bewundere ihren Stil der Menschenführung. Sie ist überlegt, willensstark und hat eine klare Linie.» Daniel Jositsch, SP-Ständerat

Schliesslich trage man die oberste Verantwortung für die Stadtverwaltung, ein 1,4 Milliarden Konzern mit rund 5000 Mitarbeitenden. «Ich will die strategische Entwicklung unserer Stadt aktiv mitgestalten und nicht nur entgegennehmen und prüfen, was von aussen an mich herangetragen wird.»

Schärfere Kritik am Stadtpräsidenten

Direkter tadelte Christoph Baumann, Co-Präsident der SP Winterthur, den jetzigen Stadtpräsident. «Ihm ist es in der Vergangenheit kaum gelungen, in entscheidenden Geschäften, nur schon die eigene, geschweige denn die bürgerlichen Fraktionen zu überzeugen.» Als Beispiel fügte er die misslungene Einsetzung einer Spezialkommission für die Vorbereitung der Pensionskasse an, deren Scheitern Michael Künzle zu verantworten habe.

Christoph Baumann stellte auch die Theorie des Brückenbauers aus einer Mittepartei in Frage, als der sich der Stadtpräsident gerne verkauft. «Er steht für einen stramm bürgerlichen und konservativen Kurs, der einseitig die Interessen der Wirtschaft vertritt.» Yvonne Beutler habe hingegen in ihren zehn Jahren als Friedensrichterin gezeigt, dass sie zwischen den unterschiedlichsten Menschen vermitteln und in Krisensituationen tragfähige Lösungen erarbeiten könne. Sie sei die «Alternative zur Stillstandspolitik» und das «frische Gesicht» für eine urbane, moderne und innovative Zukunft Winterthurs.

Langer Weggefährte ist voller Lob

Daniel Jositsch war extra angereist, um seine langjährige politische Weggefährtin zu empfehlen. Der Zürcher SP-Ständerat schwärmte in den höchsten Tönen von Yvonne Beutler. So sagte er: «Ich bewundere ihren Stil der Menschenführung. Sie ist überlegt, willensstark und hat eine klare Linie.» Sie sei so geeignet wie selten eine Person, das Stadtpräsidium sei ihr wie aus dem Leib geschnitten.

Yvonne Beutler gehöre zum sozialliberalen, reformorientierten Flügel der SP, wie Daniel Jositsch heraushob. «Sie steht für eine wirtschaftsfreundliche Stadt, die sich aber auch der sozialen und ökologischen Verantwortung bewusst ist.»

Co-Präsidentin der Grünen will eine Frau an der Spitze sehen

Die Seite der Frau vertrat Renate Dürr: «Nach 220 Jahren, in denen Winterthur ausschliesslich von einem Mann präsidiert worden ist, ist es allerhöchste Zeit, dies zu ändern.» Die Co-Präsidentin der Grünen betonte aber, dass sie Yvonne Beutler auch wählen würde, wenn sie ein Mann wäre. «Sie ist besser geeignet, das steht für uns fest.»

So mache die Finanzvorsteherin einen «super Job», dies beweise ihr Leistungsausweis der letzten sechs Jahre. Dazu lebe Yvonne Beutler eine fortschrittliche Politik, stehe für sozial schwächere Menschen ein und vertrete umweltverträgliche Themen. «Sie ist die richtige Wahl mit mindestens so viel Erfahrung, aber deutlich mehr Kompetenz und Sachkenntnissen wie der amtierende Stadtpräsident.»

Telefonaktionen gehen weiter



Die SP Winterthur nutzt die letzten Tagen vor der Wahl am 15. April um mobil zu machen. Sie sind jeweils am Samstag mit einer Standaktion in der Altstadt vertreten. Vergangenes Wochenende war Daniel Jositsch vor Ort, diesmal hat sich Regierungsrat Mario Fehr angekündigt. Weiter hält die Partei an ihren Telefonaktionen fest. Michael Künzle und andere Bürgerliche hatten diese Vorgehensweise schon mehrfach kritisiert. Yvonne Beutler, die laut eigener Aussage nicht gerne telefoniert, findet es «lässige Gespräche, die motivieren».