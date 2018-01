Der Verein Kehrseite widmet sich seit vier Jahren vergessenen Personen und verdrängten Ereignissen aus der Geschichte der Stadt Winterthur. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse präsentieren die vier Vereinsmitglieder Markus Gafner, Miguel Garcia, Sarah Weibel und Simon Banholzer der breiten Bevölkerung in Stadtführungen der etwas anderen Art, in denen eben nicht primär schöne Architektur und bekannte Persönlichkeiten im Vordergrund stehen.

Neue Stadtführung in der Planung

Bisher bot der Verein Kehrseite die Führungen «Räuber und Gendarme – auf den Spuren des Verbrechens» sowie «Kriege, Krisen und Krawalle – Winterthur in unruhigen Zeiten» in Winterthur an. Nun wird das Angebot ausgeweitet, das neue Projekt «Dunkle Geschäfte – Winterthur und der Kolonialhandel» ist in der Planung. Anfang Mai, zum Saisonstart der Stadtführungen, soll der Rundgang starten.

Der Verein Kehrseite stellt sich sein neustes Projekt vor (Quelle: Youtube):

Miguel Garcia sagt übers Projekt: «Wir finden, dass diese Thematik sehr wichtig ist. Seit fünf bis zehn Jahren werden die Verstrickungen der Schweiz in die ehemaligen Kolonien von der wissenschaftlichen Forschung verbreitet untersucht. Dies ist aber noch nicht in der Bevölkerung angekommen.» Die vier Historiker sehen sich dabei als Übersetzer der gewonnenen Erkenntnisse fürs breite Publikum.

Winterthurer Kaufleute, Völkerschauen und Kolonialware

Der geplante Rundgang soll zu global tätigen Kaufleuten führen, die durch den Handel mit Kolonien viel Geld verdienten und den Grundstein für die Industriestadt legten, und über Winterthurer berichten, die sich an Völkerschauen ergötzten oder importierte Kolonialwaren genossen. Das Grundgerüst dafür ist bereits vorhanden. 2015 realisierte Miguel Garcia eine reduzierte Führung fürs damalige Rahmenprogramm der Afro-Pfingsten.

Zum Crowdfunding des Vereins Kehrseite geht es hier.

«Für einen vollwertigen Rundgang sind aber weiterführende und vertiefende Recherchen nötig», betont Miguel Garcia. Bis zum Start im Frühling soll die Führung mit weiteren Posten ergänzt und zeitlich auf zwei Stunden ausgebaut werden. Deshalb startete der Verein Kehrseite ein Crowdfunding auf der Plattform 100 Days. Die Online-Sammelaktion, mit der er 3000 Franken einnehmen will, läuft noch etwas mehr als einen Monat.

Kooperation mit dem Naturmuseum Winterthur

Damit wollen die Historiker zeitaufwendige Nachforschungen finanzieren. Beispielsweise streben sie eine Kooperation mit dem Naturmuseum Winterthur an. «Das Museum besitzt eine ethnografische Sammlung mit Gegenständen aus kolonialen Gebieten, die Winterthurer früher zusammengetragen haben. Das Archiv wollen wir durchforsten, um die Auswertung dann in die Führung einzubauen», führt Miguel Garcia aus. Erst so werde «Dunkle Geschäfte – Winterthur und der Kolonialhandel» zu einer wirklich einzigartigen Führung, die sich nicht bloss auf Sekundärliteratur beschränke.