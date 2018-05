Um 10 Uhr versammelten sich zahlreiche Demonstrantinnen und Demonstranten an der Winterthurer Steinberggasse zur traditionellen Kundgebung am Tag der Arbeit. Kurz nach 10 Uhr setzte sich der bewilligte Demonstrationszug mit mehreren hundert Teilnehmenden in Bewegung. Der Umzug ging durch den Oberen Graben, die Stadthausstrasse am Hauptbahnhof vorbei in die Technikumstrasse und schliesslich an den Neumarkt, wo die Schlusskundgebung stattfindet.

Keine Sachbeschädigungen

Die Demonstrantinnen und Demonstranten machten nach Angaben der Stadtpolizei lautstark aber stets friedlich auf ihr Anliegen aufmerksam. Nach bisherigem Kenntnisstand seien auch keinerlei Sachbeschädigungen begangen worden.

Die Stadtpolizei Winterthur war aus Sicherheitsgründen mit einem grösseren Aufgebot im Einsatz und stellte so einen reibungslosen Ablauf der Kundgebung sicher. Auf Grund des problemlosen Verlaufes konnte sie sich jedoch im Hintergrund halten.

Strassen gesperrt

Während des Umzuges mussten verschiedene Strassen in der Innenstadt kurzzeitig gesperrt werden, was zu leichten Verkehrsbehinderungen führte. Die Feierlichkeiten am Neumarkt dauern mit Festwirtschaft, Reden und Konzerten an. (zo)