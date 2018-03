Die Klasse 3e der Kantonsschule Rychenberg hatte eine besondere Idee: In Gruppen verfassten sie Kolumnen, in denen sie über ihre persönlichen peinlichsten Momente erzählen. Wie das Projekt entstand, ist hier zu lesen. Täglich erscheint auf «Züriost» ein neuer Text.

Heute erzählen Maxime Halbheer und Sweeja Pakeetharan, warum auch Skifahren peinlich sein kann.

«Obwohl ich Ski fahre, ist es für mich, wie auch für Snowboarder, nicht einfach Skilift zu fahren. Ich wage es sogar zu behaupten, dass mir die Top drei der peinlichsten Geschehnisse auf dem Sessellift passiert sind. Das Erlebnis, von dem ich berichten will, ging jedoch auf die Kosten meines Lagerleiters, für den meine Tollpatschigkeit ein grösseres Problem darstellte als für mich.

Ich sitze also auf einem 6-er Sessellift mit meinen Freunden, die mir für eine Woche Gesellschaft im Skilager leisten. Durch die Langeweile, die einen auf dem Skilift gelegentlich ergreift, will ich meine Ski von dem darauf liegendem Schnee befreien. Im Nachhinein war das vielleicht keine gute Idee. Ich putze also den Schnee weg und da passiert es: mein armer Ski fällt in den Abgrund! Mitten in den Tiefschnee. Keine Piste weit und breit.

Als ich oben ankomme, fragt uns mein Leiter, der eine Gondel hinter uns gesessen hat, ob jemandem etwas hinuntergefallen ist. In die peinlich berührte Stimmung hinein sage ich: «Ja mir. Es war mein rechter Ski». Alle brechen in schallendes Gelächter aus, nur jemand nicht. Ich vermute, mein Leiter war gerade daran, an meiner Intelligenz zu zweifeln, als sich ein begeisterter Tiefschneefahrer meiner Gruppe danach erkundigt, ob er den Ski holen dürfe. Gegen den Willen meines verantwortungsbewussten Leiters setzt er sich durch.

In der Zeit, als der Rest meiner Gruppe nach unten fährt, sitze ich auf einem Bänkchen und fühle mich wie ein Tier im Zoo. Alle Vorbeifahrenden schauen mich schräg an (Darunter auch viele aus dem eigenen Lager, was dazu führte, dass es auch alle mitbekamen) und fragen mich, wieso ich denn nur noch einen Ski habe. Eine gefühlte Ewigkeit später kam dann endlich mein Rettungsteam wieder. Bis zum heutigen Tag fragt man mich, wie ich das nur geschafft habe und ich kann es immer noch nicht erklären.»