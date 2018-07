Die beiden Winterthurerinnen Sophia Fromm (l.) und Nora Steiner packen gerade ihren Stand in der Steinberggasse zusammen. Gemeinsam haben sie den lang gehegten Traum eines Hot-Dog-Velos verwirklicht.

«Wir verkaufen verschiedene Hot-Dogs mit hausgemachten Saucen im amerikanischen Stil», erklärt die 25-jährige Nora Steiner. Beide haben die Hotelfachschule absolviert.

Jetzt wohnen und arbeiten sie zusammen in Winterthur. «Es ist viel Zeit, die man miteinander verbringt», findet die 24-jährige Sophia Fromm. Man stehe morgens auf und gleich spreche man von der Arbeit. «Aber das ist wahrscheinlich nur so, bis alle Abläufe klar sind», meint Nora Steiner. Der Hot-Dog-Stand ist noch ganz neu und jeweils montags und donnerstags in der Steinberggasse. «Unser Ziel ist es, mehrere Bikes zu haben», erzählt Sophia Fromm.