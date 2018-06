Seit einem Jahr räumt Siv Schefer für die Junioren des FC Winterthur vornehmlich in der Verteidigung ab. Die 13-Jährige Defensivspielerin spielt seit ihrem siebten Lebensjahr ausschliesslich in Knabenmannschaften (siehe Box).

Vater brachte ihr Tschutten bei

Die fussballerische Laufbahn von Siv Schefer beginnt in ihrem Heimatort: beim FC Elgg. Durch einen Zufall: Sie begleitet eine Freundin zum Training. Wegen der Tochter stösst auch der Vater zum FC Elgg dazu. «Als dort ein zusätzlicher Trainer gebraucht wurde, habe ich keine Sekunde gezögert», so Jürg Schefer. Er ist der Mann, von dem sie nicht nur die Fussballgene geerbt hat, sondern der ihr auch das Fussballspielen beigebracht hat.

«Spielt man mit Herz, kann jeder jeden besiegen.» Siv Schefer, Fussballerin des FCW

Nach fünf gemeinsamen Jahren verlassen die beiden den Heimatverein, um zwei Klassen höher beim FC Wiesendangen zu spielen. Ein Jahr später wagt die Verteidigerin mit dem Löwenherz den nächsten Schritt. Seit einem Jahr trägt sie nun das Leibchen des FC Winterthur, der für seine gute Nachwuchsarbeit in der ganzen Schweiz bekannt ist.

Abräumerin und Ballstreichlerin

Oberwinterthur am Freitagabend: Sommerhitze, eine angenehme Brise weht von den umliegenden bewaldeten Hügeln herbei. In der Nähe des Sportplatzes Hegmatten wird neben den Bahngleisen viel gebaut. Auf dem Sportplatz selbst wird der Nachwuchs des FC Winterthur aufgebaut.

Der Jugendtrainer erklärt das heutige Trainingsprogramm. Es beginnt mit Pässen und Annahmen. Wird der Ball Siv Schefer zugespielt, bleibt das Leder an ihren Füssen kleben. Die Abräumerin ist auch eine Ballstreichlerin. Mal entscheidet sie sekundenschnell Züge und gibt saubere Pässe, mal beruhigt sie das Spiel oder zieht es in die Breite. Der breitschultrige Trainer des FC Winterthur erklärt, dass an der rechten Seitenlinie der Ball mit dem rechten Fuss geführt werden soll, damit der Ball mit dem Körper abgeschottet wird.

Beidfüssig, Kopfarbeit

Siv Schefer scheint das nicht nur verinnerlicht zu haben, auch lange und schwere Pässe sowie Schüsse vollführt sie beidfüssig.

Ihr Vater bestätigt die Vermutung. «Zuerst dachten wir, sie sei linksfüssig. Später merkte sie, dass der rechte Fuss der stärkere ist. Nun ist sie beidfüssig.» Laut Jürg Schefer und Jugendtrainer Metin Sengör liegen ihre Stärken im Zweikampf, in der Technik, Einsatzfreude und der Kopfarbeit. Ihre Schwächen seien die Geduld und Mut zum Risiko.

Ihr persönlicher WM-Favorit

Siv Schefer ist ein Riesenfan des FC Bayern München. Ihr Traum ist es, eines Tages für das Frauenteam des FC Bayern aufs Spielfeld aufzulaufen. Ihr Vorbild sei Jèrôme Boateng, so das Wundermädchen aus der Talentschmiede des FC Winterthur. In Gedanken vertieft, folgen Sekunden der Stille. Dann sagt Siv Schefer: «Um ehrlich zu sein, drücke ich am meisten meiner eigenen Mannschaft die Daumen.»

Auf die Frage, wer die Weltmeisterschaft gewinnen wird, sagt sie: «Natürlich Deutschland.» Und wie weit die Schweiz komme? «Wir schaffen die Gruppenphase. Danach wird es sehr schwer. Spielt man aber mit Herz, kann jeder jeden besiegen.»

Werdegang Siv Schefer

2011 Start Fussballtraining beim FC Elgg

2015 Fussballverband des Kantons Zürich (FVRZ): Aufnahme Regionalauswahl U13; Fussballclub Winterthur: Aufnahme Footeco

2016 Fussballclub Wiesendangen, D-Elite

2017 FVRZ: Aufnahme Regionalauswahl U15; Fussballclub Winterthur, Aufnahme FE13

2018 Schweizerischer Fussballverband (SFV): Aufnahme nationales Ausbildungszentrum Biel; Fussballclub Winterthur: Aufnahme FE14