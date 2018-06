In der Psychiatrie Schlosstal ist am Samstag ein Feuer ausgebrochen. Ein Bewohner soll das Feuer absichtlich gelegt haben. (Foto: Archiv Züriost)

Am Samstag ist im Zimmer eines Bewohners in der Psychiatrie Schlosstal in Winterthur ein Feuer ausgebrochen, wie die Kantonspolizei auf Anfrage bestätigt. Beim Bewohner bestehe der Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung. Das Feuer konnte mittlerweile gelöscht werden. Es ist gemäss den Informationen der Polizei vom Bewohner absichtlich gelegt worden.

Augenzeugen berichteten von mehreren Einsatzfahrzeugen, die bei der Psychiatrie Schlosstal im Einsatz standen. Demnach waren Feuerwehr, Sanität, Polizei und zivile Einsatzfahrzeuge vor Ort. (zo)