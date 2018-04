Der Ferienkolonieverein Oberwinterthur hat Mühe, einen neuen Vorstand zu finden, berichtet der Landbote. Sollte dies in absehbarer Zeit nicht gelingen, löse sich der Verein auf. Das Ferienheim in Davos Wolfgang werde verkauft.

Die Ferienkolonievereine haben Mühe mit den Finanzen. Ausserdem fehlen genügend Kinder und Leiter für Lager.

Ferienlager in den Alpen

In Winterthur gibt es eine Ferienkolonie-Genossenschaft in Seen sowie drei Vereine in Oberwinterthur, Veltheim und Wülflingen. Diese bieten Lager in Serneus, Davos, S-chanf und in Urnäsch an. Ziel der Vereine ist, Kinder für Ferienlager in den Alpen zu begeistern. (Top Online)