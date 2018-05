Mit Freunden einen guten Abend haben, tanzen und gleichzeitig Menschen in Not unterstützen – das ermöglicht die Konzertreihe «Live 4 Refugees» im Salzhaus. Am Freitag, 1. Juni, findet dieser Benefizanlass zum zweiten Mal statt.

Initiantin Gina Steinmann hofft, dass der Event wieder auf einen solch grossen Anklang wie die erste Auflage stösst. Damals feierten über 700 Menschen für den guten Zweck, es wurden 18 000 Franken gesammelt. Diese Einnahmen flossen vollumfänglich in soziale Projekte in Griechenland und Serbien, zugunsten von Menschen auf der Flucht. Die Winterthurerin reiste hierfür selbst in die betroffenen Gebiete, um sich davon ein Bild zu machen.

Die Krise ist noch nicht vorbei

Dieses Bild sei nun auch mit ein Grund, warum «Live 4 Refugees» nochmals über die Bühne geht. «Die Lage dort, nur 90 Flugminuten von uns entfernt, ist noch immer prekär, unter anderem in den überfüllten Flüchtlingscamps mit den schlimmen hygienischen Bedingungen. Dank den Einnahmen aus unserer Party konnten wir den Alltag der Notleidenden zumindest ein wenig verbessern. So wurde unter anderem in Ausbildungsmöglichkeiten und Sportprogramme investiert, oder auch in eine mobile Zahnarztklinik.» Neben der Hilfe vor Ort wolle sie mit dem Event die hiesige Bevölkerung weiter auf dieses Thema sensibilisieren. «Auch wenn die Flüchtlingskrise mehrheitlich aus den Schlagzeilen verschwunden ist, ist es noch nicht besser geworden», so die Party-Initiantin.

Salzhaus sei Dank

Einen solchen Benefizanlass auf die Beine zu stellen, wäre alleine aber gar nicht möglich. «Das Salzhaus-Team bietet uns hierfür eine einzigartige Chance», zeigt sich Gina Steinmann dankbar. Von ihrer Idee konnte sie Michael Breitschmid, Co-Geschäftsleiter Salzhaus, relativ schnell überzeugen. Dieser wiederum durfte rasch auf die ehrenamtliche Unterstützung seiner Mitarbeiter zählen. «Auch wenn darunter viele Studenten sind, die auf ihren Lohn angewiesen sind, sagten sie sofort zu. Es ist uns allen ein wichtiges Anliegen, solche humanitären Aktionen zu fördern», so Breitschmid.

Der ausschlaggebende Punkt, den Event trotz Nullsummenspiel durchzuführen, sei aber vor allem dem leidenschaftlichen Engagement von Gina Steinmann zu verdanken. «Weil wir wissen, dass das Geld wirklich am richtigen Ziel landet und eingesetzt wird, stellen wir neben den personellen Ressourcen auch gerne unsere Infrastruktur kostenlos zur Verfügung», so Breitschmid.

Auch Bands spielen ohne Gage

Gemeinsam buchten sie die Bands, die ebenfalls ohne Gage auftreten. Neben der sozialen Einstellung der Künstler war den Organisatoren auch ein vielseitiger Genremix wichtig. So ist bei «Live 4 Refugees» für jeden Musikgeschmack etwas dabei. Am 1. Juni treten das Künstlerkollektiv Antipro, die Punkrocker Lyvten, der Rapper Pedro und die Indie-Pop-Band Awesome Arnold für den guten Zweck auf.

Schwangeren und Kindern helfen

Mit den diesjährigen Einnahmen werden zwei kleinere Hilfsorganisationen unterstützt. «Be a Robin» betreibt in Griechenland unter anderem ein Gemeinschaftszentrum, in welchem Flüchtlinge unterrichtet werden, ihre Kleidung waschen können und Zugang zu Internet haben. «Es sind manchmal genau diese kleinen Dinge, die ein Leben auf der Flucht etwas menschenwürdiger machen.» Und «MAMbrella» sind zwei Hebammen, die momentan gerade mit dem Bus in Serbien unterwegs sind, wo sie sich für geflüchtete schwangere Frauen, junge Mütter und deren Neugeborenen einsetzen.

Der Eintritt bei «Live 4 Refugees» kostet 5 Franken, weitere Spenden werden durch den Getränkeverkauf sowie durch eine Kollekte

gesammelt. Letztlich soll es aber ein guter Partyabend und keine Bettelveranstaltung sein. Umso schöner ist es aber, so Gina Steinmann, «wenn die Besucher auch gemeinsam mit Flüchtlingen aus der Region, die eingeladen wurden, feiern.»